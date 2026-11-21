Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile berabere kaldı!
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Fenerbahçe ile berabere kaldı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya geldi.
Karşılaşma 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Fenerbahçe'nin gollerini 61. dakikada Milan Skriniar ve 90+3'de Greenwood kaydetti.
Kocaelispor'un gollerini ise 71. dakikada penaltıdan Berkan Kutlu ve 76. dakikada Maglica kaydetti.
Sarı-lacivertlilerin 45. dakikada Romelu Lukaku ile bulduğu gol elle oynama nedeniyle iptal edildi.
Fenerbahçe bu sonuçla puanını 20'ye yükseltti ve zirveyle arasındaki puan farkı 11'e çıktı.
Kocaelispor da puanını 20'ye yükseltti.
Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe evinde Erzurumspor FK'yı konuk edecek. Kocaelispor ise deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada soldan Baku'nun ortasında Agyei arka direkte topla buluştu. Bu oyuncunun vuruşunda, yakın mesafedeki Ederson topu uzaklaştırdı.
22. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Berkan Kutlu'nun sert şutunda, meşin yuvarlak Oppong'a çarparak direğin dibinden kornere gitti.
30. dakikada Tayfur Binögöl'ün hatalı pasında rakip ceza sahası içinde topla buluşan Oğuz Aydın'ın dar açıdan sert vuruşunda, meşin yuvarlağı kaleci Serhat Öztaşdelen uzaklaştırdı.
34. dakikada sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Greenwood'un şut açısı yakalayınca yerden sert vuruşunda, kaleci Serhat Öztaşdelen topu kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
61. dakikada sağ taç çizgisi önünden İrfan Can'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Milan Skriniar'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
66. dakikada soldan ceza sahasına giren Daniel Agyei'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Ederson topu kornere çeldi.
67. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe atışında top Semedo'nun eline çarpınca, Kocaelisporlu oyuncular itirazda bulundu.
68. dakikada pozisyonu VAR monitöründen izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
70. dakikada beyaz noktanın başına geçen Berkan Kutlu'nun yerden vuruşunda top filelerle buluştu. 1-1
74. dakikada ceza yayının gerisinde topla buluşan Tobias Gulliksen'in sert şutunda top direğe çarparak dışarı çıktı.
76. dakikada ceza yayı içinden Matej Maglica'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 2-1
90+2. dakikada ceza yayı üzerinden Nene'nin sert şutunda top önce direğe ardından da kaleci Serhat'a çarparak kornere çıktı.
90+3. dakikada soldan Kerem'in kullandığı köşe atışında ön direkte Greenwood kafayla topu filelere gönderdi. 2-2