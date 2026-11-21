Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Kocaelispor'a konuk oluyor. Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekipte teknik direktör Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"12-13 tane oyuncumuz bizimle beraber değildi. Milli takıma çağrılmayan oyuncularımız vardı, bizim için de sürpriz olan... Ama onlarla çalışma fırsatı bulmak bunu değerlendirmemiz gereken bir süreci doğurdu. Başkalarının ne yaptığı bizim için önemli olmaması gerekiyor. Bizim ne yaptığımızın önemi olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin genetiğinde ve kimliğinde bu vardır."