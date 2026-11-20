Fenerbahçe'den savunmaya dev operasyon! A ve B planları ortaya çıktı
Emre Belözoğlu yönetiminide hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, devre arası için de geniş çapta bir transfer operasyonu sürdürüyor. Savunmaya mutlaka bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine alırkeni B planı da ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Teknik direktörlüğe Emre Belözoğlu'nu getiren Fenerbahçe, yeni çalıştırıcısının talepleri doğrultusunda harekete geçti.
46 yaşındaki antrenörün özellikle 'stoper istiyorum' sözlerinin ardından düğmeye basan sarı lacivertliler, takıma kısa süre içinde katkı verebilecek olan isimleri listesine ekledi.
Fotomaç'ın haberine göre, listenin ilk sırasında bir dönem sarı-lacivertli formayı da giyen Kim Min-jae var.
Alternatif isim ise; Fulham'ın 26 yaşındaki Nijeryalı stoperi Calvin Bassey.
ÖNCELİK GÜNEY KORELİ'NİN
Fenerbahçe yönetimi, iki oyuncu için de menajerler vasıtasıyla temaslara başladı. Öncelik, Bayern Münih'te kadroda düşünülmeye Kim Min-jae.
Alman devi Güney Koreli stoper için 20 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.
Fenerbahçe, bu rakamı 15 milyon euro seviyelerine çekmek istiyor.
Min-jae'de sonuç alınamazsa; rota Bassey'ye dönecek. Sezon sonunda Fulham'la sözleşmesi bitecek olan oyuncu için 10 milyon euro civarında bir bütçe hazırlanmış durumda.
SEZON BAŞINDA DA İSTENDİ
Calvin Bassey'yi Fenerbahçe, sezon başında da çok istemiş, oyuncuyla prensipte de anlaşmış ancak Fulham'ı ikna edememişti.
26 yaşındaki stoperin yeni bir macera için ayrılmak istediği biliniyor. Sarı-lacivertliler de bu durumu fırsata çevirmek istiyor.
KULÜP TARAFLI OPSİYON
2023'ün yaz transfer döneminde Ajax'tan Fulham'a 22.5 milyon euroya gelen Bassey'yle o dönem 4 yıllık sözleşme imzalandı.
Ancak İngiliz ekibi, kontrata kulüp taraflı 1 yıl opsiyonu koydu. Ada basını, Fulham'ın bu opsiyonu devreye sokabileceğini duyurdu.
2021-22'DE FENER'DE OYNADI
Kim Min-jae, 2021-22 sezonunun yaz transfer döneminde o sezon takımın başında olan Vitor Pereira'nın ısrarıyla kadroya katıldı.
Sergilediği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Güney Koreli stoper, bir sezon sonra Napoli'ye 19 milyon euroya satıldı. Buradan da 50 milyon euro'ya Bayern'e gitti.
EZELİ RAKİPLER DE İSTİYOR
Kim Min-jae'nin tek talibi Fenerbahçe değil... Galatasaray ile Beşiktaş da Güney Koreli oyuncuyu transfer listelerinde bulunduruyor. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki stoperi rakiplerine kaptırmak istemiyor. Bayern istediği parayı verene oyuncuyu satacağını daha önce açıklamıştı.