Fenerbahçe'den savunmaya dev operasyon! A ve B planları ortaya çıktı

Emre Belözoğlu yönetiminide hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, devre arası için de geniş çapta bir transfer operasyonu sürdürüyor. Savunmaya mutlaka bir takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler sürpriz bir ismi gündemine alırkeni B planı da ortaya çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)