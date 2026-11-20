Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Real Madrid ile sözleşmesini 2032'ye kadar uzatan milli yıldız Arda Güler'i kutladı. İşte kulübün resmi kanalları üzerinden paylaşılan o tebrik mektubu...

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Real Madrid ile sözleşmesi 2032 yılına kadar uzatılan milli futbolcu Arda Güler'e gönderdiği tebrik mektubu ile genç yıldızın başarısından duyduğu gururu dile getirdi. Yıldırım, Arda için kaleme aldığı mektupta şu ifadeleri kullandı...

"ÇOK BÜYÜK BİR GURUR DUYDUM"

"Arda Güler,

Real Madrid Kulübü ile olan sözleşmenin uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatılmış olduğunu memnuniyetle takip ettim ve bundan çok büyük bir gurur duydum.

Ülkemiz olarak tanıklık ettiğimiz bu imza; senin futbola adanmışlığının, bağlılığının, çalışmanın, azminin ve emeğinin çok kıymetli bir sonucudur.

Şahsım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; senin hem Kulübümüzdeki, hem de ulusal ve uluslararası sahalardaki sporcu ve sportmen kimliğini her zaman takdirle izledik, izlemeye devam edeceğiz.

İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın.

Atmış olduğun imzanın hayırlı olmasını diliyor, şimdi bağlı olduğun kulübünle yine sahalarda mücadele etmeye, yeni hikâyeler ve hepimizi gururlandıracak yeni zaferler yazmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Sana, sevgili ailen ile beraber sakatlıksız, sağlıklı ve üstün başarılarla dolu yeni bir dönem diler, daha nice başarılarını görmeyi temenni ederiz.

Sevgilerimle,

Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"