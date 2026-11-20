Fenerbahçe ve Galatasaray, Kevin De Bruyne için devrede! Bonservisi...

Fenerbahçe ve Galatasaray, devre arasında Kevin De Bruyne için harekete geçmeye hazırlanırken Napoli'de oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürüyor. İtalyan ekibi, tecrübeli orta saha için kapıyı açacağı rakamı belirlerken transferde sürpriz bir takımın daha devrede olduğu ortaya çıktı. İşte Kevin De Bruyne dosyasından tüm gelişmeler...