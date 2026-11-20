Fenerbahçe ocakta santrforsuz mu kalacak? Lukaku'nun ardından Muriç'i de istiyorlar!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için Anderlecht'e dönüş ve ABD'ye transfer ihtimalleri konuşulurken, sarı-lacivertli ekibin diğer santrforu Vedat Muriç'e de İspanya'dan bir takımın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...