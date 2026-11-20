Fenerbahçe'de Teknik Direktör Emre Belözoğlu’nun teknik kadrosunda yer alan isimler ve görev dağılımları belli oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun teknik kadrosundaki görev dağılımı belli oldu. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde paylaşılan bilgilere göre görev dağılımı şu şekilde oluştu:



İlker Püren - 1. Yardımcı Antrenör

Caner Erol - 2. Yardımcı Antrenör

Hakan Özmert - Yardımcı Antrenör

Adrian Iglesias Fernandez - Metodoloji Antrenörü

Toprak Kırtoğlu - Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü

Özden Öngün - Kaleci Antrenörü

Eray Birniçan - Kaleci Antrenörü

Ekrem Özerk Tufan - Atletik Performans Antrenörü

Bumin Kağan Yıldız - Atletik Performans Antrenörü

Cabir Sevim - Atletik Performans Antrenörü

Serdar Keşçi - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Furkan Berk Yüksel - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Kazım Çetin - Maç ve Performans Analiz Antrenörü

Mehmet Turhan Demir - Maç ve Performans Analiz Antrenörü