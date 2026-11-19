Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir operasyon geçiren İspanyol yıldız Marco Asensio hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Devre arasında sakatlıktan dönmesi beklenen yıldız futbolcuyla ilgili sarı-lacivertli yönetimin çarpıcı bir karar aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor.
Yıldız futbolcu, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da ameliyat edilmişti.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Marco Asensio, sol diz eklemindeki kıkırdak lezyonu nedeniyle İspanya'da, kulüp doktorumuzun gözetiminde başarılı bir artroskopik operasyon geçirmiştir. Futbolcumuzun tedavi ve rehabilitasyon sürecinin yaklaşık 3 ay sürmesi öngörülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.
30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz ay geçirdiği operasyonun ardından bireysel çalışmalara başladı.
İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla taraftarı heyecanlandırdı.
Ocak ayında sahalara dönmesi beklenen Asensio ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın haberine göre Fenerbahçe'nin, Marco Asensio'nun Asensio'nun öncelikle sağlıklı bir şekilde takıma dönmesini istediği ancak bu gerçekleşmezse diğer seçenekler de ocak ayında masaya yatırılacağını söyledi.
Akbaş, A Spor'da yayınlanan Spor Gündemi programında yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe, Asensio'nun durumuyla alakalı ocak ayında çok daha net bir gözlem yapma şansına sahip. Oyuncunun yüzde 100'yle sahalara dönmesi beklenmiyor ama yüzde kaçıyla döneceği Fenerbahçe'nin alacağı kararlarda etkili olacak. Eğer Asensio sağlıklı değilse Fenerbahçe farklı yollar izleyebilir. Sözleşme dondurulması ve başka takıma transfer olması gibi konular değerlendirilebilir. Fenerbahçe, Asensio'nun öncelikle sağlıklı bir şekilde takıma dönmesini istiyor. Ancak bu gerçekleşmezse diğer seçenekler de ocak ayında masaya yatırılacak. Asensio kesin gider de kesin kalır da diyemiyorum, yüzde 50-50 bir durum var. Ocak ayındaki durumu sonrası oranlar değişecektir." ifadelerini kullandı.