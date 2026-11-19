Fenerbahçe'den flaş Asensio kararı! Sakatlık dönüşünde...

Fenerbahçe'de sakatlığı sebebiyle bir operasyon geçiren İspanyol yıldız Marco Asensio hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Devre arasında sakatlıktan dönmesi beklenen yıldız futbolcuyla ilgili sarı-lacivertli yönetimin çarpıcı bir karar aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... (FB spor haberi)