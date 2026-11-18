Fenerbahçe Tarfin, erkek basketbol takımının oyuncuları Nicolo Melli ve Braxton Key'in ameliyat geçirdiğini açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü, erkek basketbol takımının forvetleri Nicolo Melli ve Braxton Key'in sağlık durumlarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncularımızdan Nicolo Melli, menisküs yırtığı nedeniyle sol dizinden artroskopik operasyon; Braxton Key ise sağ el 3. parmağındaki açık kırık nedeniyle cerrahi müdahale geçirmiştir. Ameliyatları başarıyla tamamlanmış olan oyuncularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını diliyoruz."