TRANSFER HABERİ: Mason Greenwood hakkında bomba iddia! Fenerbahçe'den ayrılacak mı?

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Marsilya'dan kadrosuna kattığı Mason Greenwood ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İngiliz basını, 25 yaşındaki futbolcu için Avrupa devinin harekete geçtiğini duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)