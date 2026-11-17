Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer olan Dominik Livakovic, Katalan ekibinde forma şansı bekliyor. Yalnızca 1 maçta görev alan Hırvat kalecinin aralık ayında Kral Kupası'nda yeniden kaleye geçmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den yaz transfer döneminde Barcelona'ya transfer olan Dominik Livakovic, İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanıyor. Katalan temsilcisinde şu ana kadar yalnızca 1 karşılaşmada görev alan Hırvat kalecinin yeniden sahaya çıkacağı tarih belli oldu.

Joan Garcia'nın sakatlığı nedeniyle ligde oynanan Sevilla karşılaşmasında kaleyi koruyan Livakovic, bu maçın ardından forma şansı bulamadı.

ARALIK AYINDA YENİDEN KALEYE GEÇEBİLİR

Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, 31 yaşındaki file bekçisinin Barcelona'da yeniden forma giymesi aralık ayını bulacak.

Barcelona'nın 15-16 Aralık tarihlerinde Kral Kupası'nda oynayacağı karşılaşmada, farklı bir gelişme yaşanmaması halinde kalenin Livakovic'e emanet edilmesi bekleniyor.

LIVAKOVIC'TEN AÇIKLAMA

Hırvatistan Milli Takımı kampında Barcelona'daki durumuna ilişkin konuşan deneyimli kaleci, sabırla forma şansı beklediğini söyledi.

Livakovic, "Ben Zadarlı (Hırvatistan) biriyim, Barcelona'da oynuyorum ve bundan gerçekten gurur duyuyorum. Böylesine büyük bir kulüpte oynama fırsatı yakaladım. Antrenman yapıyorum, şansımı bekliyorum ve kendimi iyi hissediyorum. Barcelona'da antrenman yapmak gerçekten zor çünkü burada dünyanın en iyi oyuncularından bahsediyoruz. Her maçta oynamak isterdim ama sabırla fırsatımı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

BARCELONA İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Dominik Livakovic, yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den Barcelona'ya transfer olmuş ve Katalan ekibiyle 4 yıllık sözleşme imzalamıştı.



İŞTE O HABER



