Sidiki Cherif hakkında gündem yaratan gelişme! Fenerbahçe sonrası...
Fenerbahçe'den Coventry City'ye transfer olan 19 yaşındaki Sidiki Cherif hakkında yaşanan son gelişme futbol gündemine oturdu. Genç futbolcuyla ilgili ortaya çıkan haber dikkat çekti. İşte detaylar...
Fenerbahçe geçen sezonun devre arasında kadrosuna sürpriz bir şekilde Fransa'nın Angers takımından 19 yaşındaki Sidiki Cherif'i katmıştı.
Futbolcu zaman zaman Kanarya'da sergilediği performansla eleştirilse de bazı kritik maçlarda attığı gollerle ön plana çıkmayı başarmıştı.