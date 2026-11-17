Emre Belözoğlu'nu sevindiren gelişme! Yoğun maç takvimi öncesi...
Milli arayı en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, 7 önemli futbolcusunun takımla kalmasını fırsata çevirdi. Deneyimli teknik adam, hazırladığı çalışmalarla takımını hazırladı. İşte o antrenmanlar...
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Fenerbahçe'de milli ara, teknik direktör Emre Belözoğlu'na takımıyla daha fazla çalışma fırsatı sundu.
Sarı-lacivertlilerin ilk 11'inde önemli rol üstlenen 7 futbolcunun milli takımlarına gitmemesi, deneyimli teknik adamın hazırlık programını istediği şekilde uygulamasını sağladı.
7 ÖNEMLİ İSİM TAKIMDA KALDI
Fenerbahçe'de Ederson, Nelson Semedo, Archie Brown, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci, milli takımlarından davet almadıkları için çalışmalarını Samandıra'da sürdürdü.
Ayrıca Mert Müldür ve Kerem Aktürkoğlu da bu süreçte Belözoğlu yönetiminde antrenmanlara katıldı.
Önceki milli aralarda çok sayıda oyuncusundan yararlanamayan sarı-lacivertlilerde bu kez farklı bir tablo ortaya çıktı.
Belözoğlu, futbolcularına kondisyon yüklemesi yaparken takımın oyun anlayışını geliştirmeye yönelik taktik çalışmalara da ağırlık verdi.
BELÖZOĞLU: BU BİZE AVANTAJ SAĞLAYACAK
Milli arada yapılan çalışmalardan memnun kalan Emre Belözoğlu'nun teknik ekibiyle gerçekleştirdiği toplantıda, "Takımdaki tecrübeli isimlerin kalması ve bizimle idman yapmasıyla milli arayı iyi değerlendirdik. Hem daha rahat bir çalışma ortamı sağladık hem de oyunculara istediklerimizi, nasıl bir performans ortaya koymamız gerektiğini daha rahat anlattık. Milli aradan sonra gireceğimiz yoğun tempoda bu bize avantaj sağlayacak" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Fenerbahçe teknik heyeti, milli arada gerçekleştirilen fiziksel ve taktik çalışmaların ardından yoğun maç takvimine hazırlanırken Belözoğlu, özellikle takımda kalan tecrübeli oyuncularla oyun planı üzerinde çalışma fırsatı buldu.