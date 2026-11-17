EuroLeague'de temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, LDLC ASVEL karşısında galibiyet arıyor. Paris Basketball deplasmanında uzatmalarda kaybeden sarı-lacivertliler, taraftarı önünde yeniden kazanmak istiyor. 17 Kasım Salı günü saat 21.00'de başlayacak mücadele öncesinde basketbolseverler Fenerbahçe maçının yayın bilgilerini araştırıyor. İşte Fenerbahçe Tarfin - ASVEL karşılaşmasının detayları...

Fenerbahçe maçı canlı izle aramaları basketbolseverler tarafından gündeme taşındı. EuroLeague'in 12. haftasında sahne alacak temsilcimiz Fenerbahçe Tarfin, Fransa ekibi LDLC ASVEL ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadelede taraftarının desteğiyle galibiyete ulaşmayı hedefliyor. EuroLeague'de geride kalan 11 maçta 7 galibiyet alan Fenerbahçe, son olarak Paris Basketball deplasmanında uzatmalara giden mücadeleyi 111-109 kaybetti. Rakip ASVEL ise son maçında Beşiktaş'a 95-91 mağlup oldu. Peki, Fenerbahçe Tarfin - LDLC ASVEL maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte karşılaşmaya ilişkin merak edilenler...

FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Tarfin ile LDLC ASVEL arasındaki EuroLeague 12. hafta mücadelesi 17 Kasım 2026 Salı günü oynanacak. İstanbul'daki Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilecek karşılaşmanın başlama saati 21.00 olacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

EuroLeague'de oynanacak Fenerbahçe Tarfin - LDLC ASVEL karşılaşması S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE TARFİN'DE HEDEF GALİBİYET

EuroLeague'de bu sezon oynadığı 11 karşılaşmada 7 galibiyet alan Fenerbahçe Tarfin, 12. hafta mücadelesinde sahasında kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Sarı-lacivertliler, son karşılaşmasında Paris Basketball'a konuk oldu. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede normal süre eşitlikle tamamlanırken uzatma bölümünde üstünlüğü ele geçiren Fransız ekibi, sahadan 111-109 galip ayrıldı.

Fenerbahçe'de bu maçta Talen Horton-Tucker 32 sayı, Wade Baldwin IV 22 sayı, Marcus Bingham Jr. 14 sayı kaydetti. Will Clyburn ve Shavon Shields 11'er, Trent Forrest ise 10 sayıyla mücadele etti.

FENERBAHÇE'DE MELLI VE BRAXTON KEY YOK

Fenerbahçe Tarfin'de LDLC ASVEL karşılaşması öncesinde iki önemli eksik bulunuyor.

Sakatlıkları devam eden Nicolo Melli ve Braxton Key, Fransız temsilcisine karşı forma giyemeyecek. Oyuncuların tedavi süreçleriyle ilgili yeni açıklamaların ilerleyen günlerde yapılması bekleniyor.

ASVEL SON MAÇINDA BEŞİKTAŞ'A KAYBETTİ

Fenerbahçe'nin rakibi LDLC ASVEL, EuroLeague'de geride kalan 11 maçta 4 galibiyet ve 7 mağlubiyet aldı. Fransa temsilcisi, son karşılaşmasında Beşiktaş'ı konuk etti. ASVEL, parkeden 95-91'lik yenilgiyle ayrıldı. Beşiktaş karşısında Tremont Waters 26 sayıyla takımının en skorer ismi olurken Both Gach ve Patty Mills 13'er sayı üretti.

FENERBAHÇE - ASVEL MAÇINI KİM YÖNETECEK?

EuroLeague'in 12. haftasında oynanacak karşılaşmada Carlos Cortes, Alberto Baena ve Saulius Racys hakem üçlüsü görev yapacak. İspanyol hakemler Carlos Cortes ve Alberto Baena ile Litvanyalı hakem Saulius Racys, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadeleyi yönetecek.

FENERBAHÇE - ASVEL MAÇI CANLI SKOR EKRANI