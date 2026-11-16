TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi
Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, orta saha transferi için Brezilya'dan çarpıcı bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Öte yandan kaleci Ederson'un da transfer için olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de hareketli günler geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe, geniş bir liste oluşturmuş durumda.