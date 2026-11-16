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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, orta saha transferi için Brezilya'dan çarpıcı bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Öte yandan kaleci Ederson'un da transfer için olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Sezon başında olduğu gibi ara transfer döneminde de hareketli günler geçirmeye hazırlanan Fenerbahçe, geniş bir liste oluşturmuş durumda.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Üst düzey bir golcü transfer etmeye hazırlanan sarı-lacivertliler, bir yandan da orta sahadaki kaliteyi yükseltmek istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Bunu yaparken de yaşı ilerleyen takıma önemli bir genç takviyesi yapmak istiyor.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Fotomaç'ın haberine göre, listedeki isim ise Brezilya Milli Takımı'nın yeni yıldızlarından Breno Bidon.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Corinthians forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu için ocak ayında harekete geçilecek.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

EDERSON'DAN OLUMLU GÖRÜŞ

Oyuncunun kariyerine Avrupa'da devam etmek istemesini avantaja çevirmek isteyen sarı-lacivertliler, iki tarafla da görüşmelere başlayacak.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Yurt dışındaki kulüpler için Bidon'un serbest kalma bedeli 100 milyon euro olarak belirlenmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Ancak 21 yaşındaki futbolcu için kulübünün beklediği bonservis bedeli ise 25-30 milyon euro bandında.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Brezilya basınına göre bu bedele çıkacak takımlar, Breno Bidon'un bonservisini alabilir.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Ederson da Brezilya Milli Takımı'na yeni seçilen genç oyuncu için olumlu görüş verdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Transfermarkt verilerine göre Breno Bidon'un güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Corinthians formasını yeni sezonda 52 maçta giyen Bidon, 4 gol 2 asistlik performans gösterdi.

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