TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Sambacı yıldıza kanca! Ederson olumlu referans verdi

Fenerbahçe'de ara transfer çalışmaları sürerken sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertlilerin, orta saha transferi için Brezilya'dan çarpıcı bir ismi gündemine aldığı öğrenildi. Öte yandan kaleci Ederson'un da transfer için olumlu görüş verdiği ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)