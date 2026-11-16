TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?
Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Belçikalı forvete, 2 kulübün talip olduğu ve ocak ayında yolların ayrılabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
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Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak beklemediği puan kayıpları yaşayarak zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.