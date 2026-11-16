TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Belçikalı forvete, 2 kulübün talip olduğu ve ocak ayında yolların ayrılabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri