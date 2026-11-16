Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Napoli'den kadrosuna kattığı Romelu Lukaku hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Belçikalı forvete, 2 kulübün talip olduğu ve ocak ayında yolların ayrılabileceği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi:
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak beklemediği puan kayıpları yaşayarak zirvenin uzağında kalan Fenerbahçe'de son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Sarı-lacivertliler, 8 yıl aradan sonra başkanlığa dönen Aziz Yıldırım'ın yönetiminde kadrosunu 5 takviyeyle güçlendirdi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biriyse Romelu Lukaku oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Sarı-lacivertliler, Napoli forması giyen tecrübeli santrforu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Fenerbahçe, 33 yaşındaki forvetle ise 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Sarı-lacivertli takıma transferiyle büyük ses getiren Lukaku, gösterdiği performansla beklentilerin altında kaldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Deneyimli golcü, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 16 maçta 1 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

Sarı-lacivertli takımdaki performansıyla henüz istenen performansı sergileyemeyen Lukaku ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de flaş Lukaku gelişmesi! Yollar ayrılıyor mu?

MLS'TEN 2 TALİP

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya MLS ekiplerinden New York City ve Atlanta United'ın talip olduğu öne sürüldü.

A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe'de savunma alarmı!
Sonraki Haber
F.Bahçe'de savunma alarmı!