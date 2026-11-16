Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?
Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı öncesinde savunma hattındaki eksiklerle sarsıldı. Jayden Oosterwolde ve Nathan Ake'nin sakatlıkları, Archie Brown'ın ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, teknik direktör Emre Belözoğlu'nu kadro tercihi konusunda düşündürüyor. İşte detaylar...
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Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe'de sakatlık ve cezalı oyuncuların durumu teknik heyeti düşündürüyor.
Sarı-lacivertliler, Kocaelispor deplasmanı öncesinde savunma hattında önemli eksiklerle karşı karşıya.
Ligde şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 19 puan topladı.
Sarı-lacivertliler, bu performansıyla haftayı 6. sırada tamamladı.
Ezeli rakiplerinden Galatasaray 28 puanla liderlik koltuğunda otururken Trabzonspor 25 puanla ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş ise 22 puanla dördüncü basamakta bulunuyor.
Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, geçici teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde Liverpool'u 3-2 mağlup ederek moral buldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da yoluna devam etme hedefiyle mücadelesini sürdürdü.
Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülmeye başlamıştı. Ancak Kocaelispor karşılaşması öncesinde yaşanan sakatlık ve ceza gelişmeleri teknik heyetin planlarını zorlaştırdı.
SAVUNMADA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK
Fenerbahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlığı nükseden Nathan Ake de Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ayrıca kırmızı kart cezası devam eden Archie Brown da zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.
Savunma hattındaki üç önemli eksik nedeniyle Emre Belözoğlu ve teknik ekibinin Kocaelispor maçında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.
Sarı-lacivertlilerde gözler, bu eksiklerin yerini dolduracak isimlere çevrildi.