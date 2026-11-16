Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı öncesinde savunma hattındaki eksiklerle sarsıldı. Jayden Oosterwolde ve Nathan Ake'nin sakatlıkları, Archie Brown'ın ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, teknik direktör Emre Belözoğlu'nu kadro tercihi konusunda düşündürüyor. İşte detaylar...