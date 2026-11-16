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Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanı öncesinde savunma hattındaki eksiklerle sarsıldı. Jayden Oosterwolde ve Nathan Ake'nin sakatlıkları, Archie Brown'ın ise cezası nedeniyle forma giyemeyecek olması, teknik direktör Emre Belözoğlu'nu kadro tercihi konusunda düşündürüyor. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

Trendyol Süper Lig'de zirve yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe'de sakatlık ve cezalı oyuncuların durumu teknik heyeti düşündürüyor.

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Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

Sarı-lacivertliler, Kocaelispor deplasmanı öncesinde savunma hattında önemli eksiklerle karşı karşıya.

Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

Ligde şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen Fenerbahçe, geride kalan 11 haftada 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 19 puan topladı.

Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

Sarı-lacivertliler, bu performansıyla haftayı 6. sırada tamamladı.

Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

Ezeli rakiplerinden Galatasaray 28 puanla liderlik koltuğunda otururken Trabzonspor 25 puanla ikinci sırada yer aldı. Beşiktaş ise 22 puanla dördüncü basamakta bulunuyor.

Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

Galatasaray derbisinde alınan mağlubiyetin ardından İsmail Kartal ile yollarını ayıran Fenerbahçe, geçici teknik sorumlu Dirk Kuyt yönetiminde Liverpool'u 3-2 mağlup ederek moral buldu. Sarı-lacivertliler, Avrupa'da yoluna devam etme hedefiyle mücadelesini sürdürdü.

Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup eden Fenerbahçe'de yüzler gülmeye başlamıştı. Ancak Kocaelispor karşılaşması öncesinde yaşanan sakatlık ve ceza gelişmeleri teknik heyetin planlarını zorlaştırdı.

Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

SAVUNMADA ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

Fenerbahçe'de sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sakatlığı nükseden Nathan Ake de Kocaelispor karşılaşmasında forma giyemeyecek. Ayrıca kırmızı kart cezası devam eden Archie Brown da zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

Savunma hattındaki üç önemli eksik nedeniyle Emre Belözoğlu ve teknik ekibinin Kocaelispor maçında nasıl bir tercih yapacağı merak konusu oldu.

Fenerbahçe'de savunma alarmı! Peki şimdi ne olacak?

Sarı-lacivertlilerde gözler, bu eksiklerin yerini dolduracak isimlere çevrildi.

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