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Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Archie Brown'ın ocak ayında transfer döneminde ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin sol bek listesinde yer alan Luciano Jaba ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyuncunun kulübü Bahia, 27 yaşındaki oyuncu hakkında kulübün sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir transfer açıklaması yaptı.

Giriş Tarihi:
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Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

Ara transfer dönemi için kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de savunmaya yapılacak takviyeler gündemde.

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Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

Nathan Ake'nin sakatlığı sonrası stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerin, Nelson Semedo-Mert Müldür rotasyonu yerine de güçlü bir takviye yapabileceği konuşuluyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

Savunmanın bir diğer ayağı olan sol bek pozisyonunda ise Fenerbahçe, Archie Brown'ın ayrılık durumuna göre hamle yapacak.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

Özellikle Premier Lig ekiplerinin yakın markajında olan İngiliz oyuncu için 20-30 milyon euro bandında teklif gelmesi halinde sarı-lacivertliler satışa sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

Brown'ın takımdan ayrılması ihtimali üzerine ise sol bek transferi için adaylar değerlendiriliyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

LUCIANO JUBA RADARDA

Bu doğrultuda gündeme gelen isimlerden bir tanesi de Bahia forması giyen Luciano Juba olmuştu.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe, 27 yaşındaki sol beki yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

ALTERNATİFLER ARASINDA

TransferFeed'in aktardığı bilgilere göre sarı-lacivertlilerin scout ekibi, Archie Brown'ın olası ayrılığına karşı Juba'yı alternatifler arasında değerlendiriyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

Ancak 27 yaşındaki oyuncuya ilgi yalnızca Fenerbahçe ile sınırlı değil.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

ROMA, LENS VE ZENIT PEŞİNDE

İtalya Serie A ekiplerinden Roma, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lens ve Rusya ekiplerinden Zenit de oyuncuyu izleyen kulüpler arasında yer alıyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

BAHIA'DAN AYRILIK İDDİALARINA YANIT

Öte yandan Luciano Juba'nın geleceğiyle ilgili çıkan haberlerin ardından Bahia'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım da dikkat çekti.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

KULÜP HESABINDAN PAYLAŞIM

Brezilya ekibi, 15 Kasım Pazar günü, kulübün resmi sosyal medya hesabından Luciano Juba'nın attığı gollerden oluşan bir kesiti paylaşarak, "Klişelerin en klişesi gibi görünebilir ama bu FIFA arasıyla birlikte sahada Lutiano Jubita'yı izlemeyi şimdiden özledik!" ifadesine yer verdi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

16 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Luciano Juba'nın Bahia ile Aralık 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

"BU BİR VEDA MI?"

Kulübün bu paylaşımı, Juba'nın takımdan ayrılacağı yönündeki söylentileri daha da artırdı. Bir taraftarın gönderiye, "Yoksa bu bir veda mı?" ("Rapaz, isso é uma despedida?") yorumunu yapması üzerine Bahia'dan yanıt gecikmedi.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

"KESİNLİKLE HAYIR"

Brezilya temsilcisi, taraftarın sorusuna "Kesinlikle hayır. FIFA arasından dolayı." ("Definitivamente não. É devido à Data Fifa.") yanıtını vererek paylaşımın bir veda mesajı olmadığını açıkladı.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

PERFORMANSI

Bu sezon ligde 30 karşılaşmada 11 gol ve 2 asistlik performans sergileyen Brezilyalı sol bek, hücum katkısıyla da dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

BROWN'A BAĞLI

Fenerbahçe'nin Juba için olası hamlesinin ise Archie Brown'ın geleceğine bağlı olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

TEKLİF GELİRSE...

Sarı-lacivertlilerin, İngiliz futbolcunun ayrılığına yönelik resmî bir teklif gelmesi halinde Brezilyalı oyuncu için girişimlerini hızlandırması bekleniyor.

Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi

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#Nathan Ake #Nelson Semedo #Mert Müldür #Lens #Zenit #Archie Brown
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