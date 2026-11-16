Fenerbahçe'nin transfer hedefi için açıklama! Kulübünden yanıt geldi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Archie Brown'ın ocak ayında transfer döneminde ayrılması durumunda Fenerbahçe'nin sol bek listesinde yer alan Luciano Jaba ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyuncunun kulübü Bahia, 27 yaşındaki oyuncu hakkında kulübün sosyal medya hesabı üzerinden flaş bir transfer açıklaması yaptı.
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Ara transfer dönemi için kadro planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de savunmaya yapılacak takviyeler gündemde.
Nathan Ake'nin sakatlığı sonrası stoper takviyesi yapmasına kesin gözüyle bakılan sarı-lacivertlilerin, Nelson Semedo-Mert Müldür rotasyonu yerine de güçlü bir takviye yapabileceği konuşuluyor.