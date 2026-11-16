Fenerbahçe'de kesenin ağzı açılıyor! 30 milyon euroluk stoper transferi!

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, stoper transferi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan yıldız isim için kulübünün 30 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.