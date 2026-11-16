Fenerbahçe'de kesenin ağzı açılıyor! 30 milyon euroluk stoper transferi!
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe, stoper transferi için kolları sıvadı. Sarı-lacivertlilerin listesinde bulunan yıldız isim için kulübünün 30 milyon euroluk bonservis beklentisi olduğu iddia edildi.
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Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.
Sarı-lacivertliler bu doğrultuda stoper rotasyonunu güçlendirmek için bir savunma oyuncusu transfer etmeyi planlıyor.
Listenin ilk sırasında ise kulübün eski yıldızlarından Kim Min Jae bulunuyor.
Fenerbahçe'nin 2021 yılında Beijing Guoan'dan 3 milyon euro karşılığında renklerine bağladığı Kim Min Jae, 2022 yılında 19 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye satılmıştı. Güney Koreli stoper, 2023 yılında ise 50 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Bayern Münih'e transfer olmuştu.
Kim Min-jae'yi kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Fenerbahçe'nin dışında Tottenham, Arsenal, Aston Villa ve Milan gibi dünya devleri de bulunuyor. Stoper bölgesinde sorun yaşayan sarı lacivertlilerin, transferde öne çıkan adaylar arasında olduğu belirtildi.
Bayern Münih'te yeterince süre bulamadığı için mutsuz olan Kim Min Jae, Fenerbahçe'ye dönmeye sıcak bakıyor.
Takvim'in haberine göre Bayern Münih, Güney Koreli stoper için 25-30 milyon Euro bonservis talep ediyor.
Transferin gerçekleşmesinde en önemli etkenin ise kulüplerin anlaşma sağlaması olacağı belirtildi.
Kim Min Jae, Bayern Münih formasıyla toplamda 126 maça çıkarken, bu sezon ise 10 maçta forma şansı buldu.
Tecrübeli stoperin piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.