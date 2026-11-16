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Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığının perde arkası ortaya çıktı! Son 6 yılın rekorunu kırdı

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacak olan Nathan Ake hakkında gerçek ortaya çıktı. Holalndalı futbolcu, son 6 yılın rekorunu kırdı.

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Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığının perde arkası ortaya çıktı! Son 6 yılın rekorunu kırdı

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadroya katılan Nathan Ake sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.

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Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığının perde arkası ortaya çıktı! Son 6 yılın rekorunu kırdı

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığının perde arkası ortaya çıktı! Son 6 yılın rekorunu kırdı

Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığının perde arkası ortaya çıktı! Son 6 yılın rekorunu kırdı

Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer almıştı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığının perde arkası ortaya çıktı! Son 6 yılın rekorunu kırdı

Futbolcunun son zamanlarda yaşadığı sakatlık sorunu hakkında dikkat çeken gerçek ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığının perde arkası ortaya çıktı! Son 6 yılın rekorunu kırdı

Sabah'ın haberine göre; Hollandalı stoperin yaşadığı sorunların temelinde yoğun maç temposu çıktı. 31 yaşındaki yıldız, sakatlanana kadar Fenerbahçe'nin bu sezon oynadığı 17 maçın tamamında forma giyip, toplam bin 416 dakika sahada kaldı.

Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığının perde arkası ortaya çıktı! Son 6 yılın rekorunu kırdı

SON 6 YILI GERİDE BIRAKTI

Yoğun maç temposuna alışkın olmayan Hollandalı futbolcu, sezonun daha ilk bölümünde son 6 yılın en fazla süre aldığı dönemini yaşadı.

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