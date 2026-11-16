Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığının perde arkası ortaya çıktı! Son 6 yılın rekorunu kırdı

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacak olan Nathan Ake hakkında gerçek ortaya çıktı. Holalndalı futbolcu, son 6 yılın rekorunu kırdı.