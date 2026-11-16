Fenerbahçe'de Nathan Ake'nin sakatlığının perde arkası ortaya çıktı! Son 6 yılın rekorunu kırdı
Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle sahalardan bir süre daha uzak kalacak olan Nathan Ake hakkında gerçek ortaya çıktı. Holalndalı futbolcu, son 6 yılın rekorunu kırdı.
Fenerbahçe'de yaz transfer döneminde kadroya katılan Nathan Ake sakatlığı nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.