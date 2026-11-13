Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Fenerbahçe Tarfin'de Chris Silva ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Tarfin, Chris Silva ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe Tarfin'de Chris Silva ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Tarfin, Gabonlu forvet Chris Silva ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Chris Silva'ya teşekkürlerimizle! 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında formamızı giyen oyuncumuz Chris Silva ile yollarımız ayrılmıştır. Chris Silva'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
F.Bahçe Tarfin Fransa'da mağlup!
Sonraki Haber
F.Bahçe Tarfin Fransa'da mağlup!