Fenerbahçe Tarfin'de Chris Silva ile yollar ayrıldı!

Fenerbahçe Tarfin, Chris Silva ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını duyurdu.

Fenerbahçe Tarfin, Gabonlu forvet Chris Silva ile yolların karşılıklı olarak ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan duyuruda, "Chris Silva'ya teşekkürlerimizle! 2025-26 ve 2026-27 sezonlarında formamızı giyen oyuncumuz Chris Silva ile yollarımız ayrılmıştır. Chris Silva'ya tüm emekleri için teşekkür ediyor, kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.