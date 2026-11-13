Fenerbahçe'nin gündemindeki Danilo'ya 30 milyon euroluk teklif!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Danilo için Atalanta devreye girdi. İtalyan ekibinin, Brezilyalı yıldız için Botafogo'ya 22 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus içeren resmi teklif sunduğu öne sürüldü. Botafogo'nun yanıtı ise gecikmedi. İşte detaylar...