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Fenerbahçe'nin gündemindeki Danilo'ya 30 milyon euroluk teklif!

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Danilo için Atalanta devreye girdi. İtalyan ekibinin, Brezilyalı yıldız için Botafogo'ya 22 milyon euro bonservis ve 8 milyon euro bonus içeren resmi teklif sunduğu öne sürüldü. Botafogo'nun yanıtı ise gecikmedi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin gündemindeki Danilo'ya 30 milyon euroluk teklif!

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesiyle birlikte yeni bir başlangıç yaptı.

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Fenerbahçe'nin gündemindeki Danilo'ya 30 milyon euroluk teklif!

Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup eden Fenerbahçe, rakiplerine gözdağı verdi.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Danilo'ya 30 milyon euroluk teklif!

Sarı-lacivertliler, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Danilo'ya 30 milyon euroluk teklif!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetim, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için rotasını Brezilya'ya çevirmişti ve Botafogo'nun yıldızı Danilo'yu gündemine almıştı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Danilo'ya 30 milyon euroluk teklif!

Fakat Brezilya ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer görüşmelerinde henüz ilerleme sağlanamamıştı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Danilo'ya 30 milyon euroluk teklif!

Danilo transferinde istediği aşamayı kaydedemese de transferden vazgeçmeyen Fenerbahçe'ye İtalya'dan rakip çıktı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Danilo'ya 30 milyon euroluk teklif!

Brezilya medyası, Danilo için Atalanta'nın devreye girdiğini ve Botafogo'ya 22 milyon euro bonservis artı 8 milyon euro da bonuslar içeren bir teklif sunduğunu duyurdu.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Danilo'ya 30 milyon euroluk teklif!

Haberde; "Botafogo, Danilo için Atalanta'dan gelen bu teklifi kabul etmedi. Fenerbahçe'den istediği gibi Atalanta'dan da 40 milyon euro istedi" ifadeleri yer aldı.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Danilo'ya 30 milyon euroluk teklif!

25 yaşındaki orta saha oyuncusunun piyasa değeri 32 milyon euro olarak gösteriliyor.

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