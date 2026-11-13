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Fenerbahçe'den sağlık departmanı açıklaması!

Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanının yeniden yapılandırıldığını açıkladı.

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Fenerbahçe'den sağlık departmanı açıklaması!

Fenerbahçe, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanının yeniden yapılandırıldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir. Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat'a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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