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Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!

Archie Brown'ın olası ayrılığına karşı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferi için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıraya yazdığı Brezilyalı futbolcunun hücum gücü ve golcü kimliği dikkat çekti.

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!

İngiltere Premier Lig başta olmak üzere dev kulüplerin yakın markajındaki Archie Brown'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı tetikte olan Fenerbahçe, yol haritasını belirledi.

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Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!

2025 yazında Gent'ten yaklaşık 8 milyon euro'ya transfer edilen başarılı sol bek için sarı-lacivertliler 30 milyon euro talep ediyor.

Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!

Bu rakamın İngiliz kulüplerini vazgeçirmesi beklenmezken, transfer pazarında yakın zamanda hareketli günlerin kapıda olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!

Öte yandan Kadıköy ekibi, Archie Brown'a veda ihtimaline karşı 24 yaşındaki oyuncunun yerine geçecek ismi Güney Amerika'da buldu.

Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!

Transferfeed'de yer alan habere göre Fenerbahçe, Luciano Juba'yı listesinin üst sıralarına yazdı.

Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!

Sarı-lacivertli scoutların, Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia'da forma giyen 27 yaşındaki oyuncuyu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!

GOLCÜ KİMLİĞİ ÖN PLANDA

Juba, bu sezon ligde oynadığı 30 karşılaşmada 11 defa topu filelerle buluştururken 2 kez de golü getiren pası kaydetti.

Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!

ANCELOTTI'NİN GÖZÜNE GİRDİ

Juba'nın son sezonlarda çizdiği başarılı grafik, Carlo Ancelotti yönetimindeki Brezilya Milli Takımı'nın genişletilmiş Dünya Kupası kadrosuna seçilmesini de sağladı.

Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!

Fenerbahçe yönetimi, Archie Brown için resmi bir teklif alınır alınmaz Juba'yı kadrosuna katmak üzere görüşmelere başlayacak.

Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!

PİYASA DEĞERİ

Mevcut piyasa değeri 16 milyon euro olarak gösterilen Luciano Juba'nın Bahia ile olan sözleşmesi Aralık 2029'da sona erecek.

#Carlo Ancelotti #Fenerbahçe #Archie Brown
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