Fenerbahçe'den Archie Brown'ın yerine Brezilyalı sol bek hamlesi!
Archie Brown'ın olası ayrılığına karşı hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, sol bek transferi için rotasını Güney Amerika'ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin listesinde ilk sıraya yazdığı Brezilyalı futbolcunun hücum gücü ve golcü kimliği dikkat çekti.
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İngiltere Premier Lig başta olmak üzere dev kulüplerin yakın markajındaki Archie Brown'un takımdan ayrılma ihtimaline karşı tetikte olan Fenerbahçe, yol haritasını belirledi.