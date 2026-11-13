Fenerbahçe'den Nathan Ake açıklaması! Sakatlığının detayları belli oldu

Fenerbahçe, sakatlığı bulunan Nathan Ake'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Yapılan MR görüntülemesinde Hollandalı futbolcunun sağ alt adalesindeki soleus kasında yaralanma tespit edildiği ve tedavisine başlandığı duyuruldu.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Nathan Ake ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcunun sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yayımladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, deneyimli savunma oyuncusunun önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışma sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissettiği belirtildi.

Şikayetlerinin devam etmesi üzerine bugün MR görüntülemesi yapılan Nathan Ake'nin sağ alt adalesindeki soleus kasında yaralanma tespit edildiği duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlandığını bildirdi.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA

"Futbolcumuz Nathan Ake'nin önceki sakatlığının rehabilitasyon sürecinde gerçekleştirdiği bireysel çalışması sırasında sağ alt adalesinde ağrı hissetmesi ve şikayetinin devam etmesi üzerine kulübümüz sağlık heyeti tarafından bugün MR görüntülemesi yapılmasına karar verilmiştir.

Gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda futbolcumuzun sağ alt adalesinde (soleus kası) yaralanma tespit edilmiştir.

Nathan Ake'nin tedavi ve rehabilitasyon sürecine başlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız."