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Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Corinthians'ın genç yıldızı Breno Bidon'u gündemine aldı. Beşiktaş'ın da daha önce ilgilendiği Brezilyalı futbolcu için sarı-lacivertlilerin gözlemci gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Brezilya ekibi Corinthians'ta forma giyen genç orta saha Breno Bidon'u gündemine aldı. Sarı-lacivertlilerin ocak ayında kadrosuna katmayı değerlendirdiği 20 yaşındaki futbolcu için ilk temasları gerçekleştirdiği öne sürüldü.

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Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

ESPN'den Felipe Silva'nın haberine göre Fenerbahçe, Corinthians'ın önemli oyuncularından biri olan Bidon'un transfer şartlarını araştırmaya başladı. Sarı-lacivertliler olası bir transfer hamlesi üzerinde dururken henüz resmi görüşmelere başlamadı.

Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

BIDON TRANSFER GÖRÜŞMELERİNİ ERTELEDİ

Breno Bidon ve temsilcilerinin, Corinthians'ın Brezilya Ligi'ndeki mücadelesi devam ederken kendisiyle ilgilenen kulüplerle görüşmeme kararı aldığı belirtildi.

Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

Genç orta sahanın önceliğinin Corinthians olduğu ve takımının ligdeki zor durumdan çıkmasına yardımcı olmak istediği aktarıldı. Bidon'un geleceğiyle ilgili kararını sezonun son bölümünün ardından vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

FENERBAHÇE DERBİDE TAKİP ETTİ

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuya ilgisinin yeni olmadığı ortaya çıktı. Agencia RTI Esporte'nin haberine göre sarı-lacivertliler, kasım ayının başında oynanan Sao Paulo derbisinde Bidon'u izlemek üzere Brezilya'ya gözlemci gönderdi.

Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

Fenerbahçe'nin genç futbolcunun performansını ve oyun özelliklerini yakından değerlendirdiği, bu incelemelerin ardından transfer konusunda karar vereceği kaydedildi.

Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

BEŞİKTAŞ DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI

Breno Bidon, daha önce Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti. Siyah-beyazlıların eylül ayında oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü ve 18 milyon euroluk teklif yapabileceğinin sinyalini verdiği belirtildi.

Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

Ancak resmi teklifin gecikmesi ve transfer döneminin kapanışının yaklaşması nedeniyle oyuncunun temsilcilerinin görüşmeleri sonlandırdığı ifade edildi.

Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

SERBEST KALMA BEDELİ 100 MİLYON EURO!

Corinthians altyapısından yetişen Breno Bidon'un kulübüyle olan sözleşmesi Aralık 2029'a kadar devam ediyor.

Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

Genç futbolcunun yurt dışındaki kulüpler için serbest kalma bedelinin 100 milyon euro olduğu belirtiliyor. Uzun süreli sözleşmesi nedeniyle Corinthians'ın transfer görüşmelerinde aceleci davranması beklenmiyor

Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

Fenerbahçe'nin ocak ayındaki transfer planlamasında Breno Bidon için nasıl bir yol izleyeceği merak konusu.

Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

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#Corinthians #Beşiktaş #Fenerbahçe #Sao Paulo
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