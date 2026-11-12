Fenerbahçe'den Breno Bidon hamlesi! Beşiktaş'ın da istediği yıldız için nabız yoklandı

Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Corinthians'ın genç yıldızı Breno Bidon'u gündemine aldı. Beşiktaş'ın da daha önce ilgilendiği Brezilyalı futbolcu için sarı-lacivertlilerin gözlemci gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar...