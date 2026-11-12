Genç orta sahanın önceliğinin Corinthians olduğu ve takımının ligdeki zor durumdan çıkmasına yardımcı olmak istediği aktarıldı. Bidon'un geleceğiyle ilgili kararını sezonun son bölümünün ardından vermesi bekleniyor.
FENERBAHÇE DERBİDE TAKİP ETTİ
Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcuya ilgisinin yeni olmadığı ortaya çıktı. Agencia RTI Esporte'nin haberine göre sarı-lacivertliler, kasım ayının başında oynanan Sao Paulo derbisinde Bidon'u izlemek üzere Brezilya'ya gözlemci gönderdi.
BEŞİKTAŞ DA GÜNDEMİNE ALMIŞTI
Breno Bidon, daha önce Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelmişti. Siyah-beyazlıların eylül ayında oyuncunun temsilcileriyle görüştüğü ve 18 milyon euroluk teklif yapabileceğinin sinyalini verdiği belirtildi.
Ancak resmi teklifin gecikmesi ve transfer döneminin kapanışının yaklaşması nedeniyle oyuncunun temsilcilerinin görüşmeleri sonlandırdığı ifade edildi.