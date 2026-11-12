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Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Transferde daha önce Mason Greenwood ve Malick Fofana için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Roma, bir yıldız için daha yarışa girdi. Devre arasında takımdan ayrılması beklenen kanat oyuncusu için iki ekibin hamle yapacağı öngörülüyor. İşte detaylar... | FB Spor haberleri

Giriş Tarihi:
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Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

Roma ile Fenerbahçe, bu kez transfer piyasasında yeniden karşı karşıya geldi.

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Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

İki kulüp, ocak ayında açılacak transfer döneminde aynı futbolcuyu kadrosuna katmak için rekabete hazırlanıyor.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

İki ekip, 10 Eylül 2026 tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Kadıköy'de tarihlerindeki ilk resmi karşılaşmaya çıktı.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

BERABERE BİTMİŞTİ

Büyük heyecana sahne olan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

İtalyan ekibinin golünü Bryan Cristante kaydederken sarı-lacivertlilerin beraberlik golü Archie Brown'dan gelmişti.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

İki takım arasındaki rekabet daha önce de transfer dönemlerine yansımıştı.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

ROMA, GREENWOOD'U İSTEMİŞTİ

Roma, yaz transfer döneminde Mason Greenwood'u kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuştu.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

Ancak İngiliz futbolcunun transferi, taraflar arasındaki görüşmelerin sonuçlanmaması nedeniyle gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

Fenerbahçe de devreye girerek transfer yarışına dahil olmuş ve Roma'nın sonuçlandıramadığı transferi tamamlamıştı.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

FOFANA TRANSFERİNDE KARŞILAŞTILAR

İki kulüp, Malick Fofana'nın transferinde de karşı karşıya gelmişti.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

O dönem Lyon forması giyen genç futbolcu için hem Roma hem de Fenerbahçe girişimlerde bulunmuştu.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

SUNDERLAND'E TRANSFER OLDU

Fransız ekibinden ayrılan 21 yaşındaki oyuncu, Sunderland'in yolunu tutmuştu.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

LOOKMAN RADARDA

Bu kez iki takımın transfer gündeminde bu kez de Ademola Lookman yer aldı. Atletico Madrid'de geleceği belirsizleşen 28 yaşındaki futbolcunun ocak ayında takımdan ayrılabileceği öne sürüldü.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

ROMA DA İSTİYOR

PUNCH Sports Extra'nın haberine göre Roma ve Fenerbahçe, Nijeryalı futbolcunun durumunu yakından takip ediyor.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

Roma Sportif Direktörü Tony D'Amico'nun Lookman'ı hücum hattı için belirlenen transfer hedefleri arasına eklediği belirtildi.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

SIMEONE'NİN PLANLARINDA YOK

La Liga'da 9 kez ilk 11'de sahaya çıkan futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde henüz ilk 11'de görev alamadı ve son dönemde Diego Simeone'nin hücum hattındaki tercih sıralamasında Álex Baena'nın gerisine düştü.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

ATLETICO ALTERNATİF ARIYOR

Atletico Madrid, ocak ayında Atalanta'dan 35 milyon euro bonservis ve 5 milyon euro bonus karşılığında kadrosuna kattığı ve 2030'a kadar sözleşmesi bulunan futbolcunun yanı sıra Alexander Sørloth'un da ayrılığına, yerlerine uygun alternatifler bulmadan izin vermek istemiyor.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

SEÇENEKLERİ DEĞERLENDİREBİLİR

Henüz resmi bir transfer talebinde bulunmayan Lookman'ın, azalan forma süresi nedeniyle geleceğiyle ilgili seçenekleri değerlendirebileceği ifade edildi.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

GASPERINI İLE ÇALIŞMIŞTI

Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini ile Atalanta'ya tarihinde ilk Avrupa kupasını kazandıran Lookman'ın, transfer tercihinde Roma'ya daha olumlu bakabileceği aktarılıyor.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

TRANSFERİ İPTAL OLMUŞTU

Fenerbahçe, Ocak 2026'da da Ademola Lookman'ı kadrosuna katmak için girişimlerde bulunmuş ancak Atalanta'nın talep ettiği banka teminat mektubu konusunda anlaşma sağlanamaması nedeniyle transfer son anda gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

PERFORMANSI

Bu sezon 15 karşılaşmada görev alan Lookman, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

SÖZLEŞMESİ

Atletico Madrid ile 2030'a kadar sözleşmesi bulunan Ademola Lookman'ın piyasa değeri 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

#Ademola Lookman #Atletico Madrid #Mason Greenwood #Archie Brown #La Liga #Roma
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