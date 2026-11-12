Fenerbahçe ile Roma yeniden karşı karşıya! Transferi son anda iptal olmuştu

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri | Transferde daha önce Mason Greenwood ve Malick Fofana için karşı karşıya gelen Fenerbahçe ile Roma, bir yıldız için daha yarışa girdi. Devre arasında takımdan ayrılması beklenen kanat oyuncusu için iki ekibin hamle yapacağı öngörülüyor. İşte detaylar... | FB Spor haberleri