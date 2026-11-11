Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesi takımdan ayrılabilecek isimlerden biri olan Marco Asensio'ya İspanya'dan talip çıktı. Real Betis'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin beklediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte tüm detaylar...