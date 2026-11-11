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Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesi takımdan ayrılabilecek isimlerden biri olan Marco Asensio'ya İspanya'dan talip çıktı. Real Betis'in kadrosuna katmak istediği yıldız futbolcunun ülkesine dönmeye sıcak baktığı belirtilirken sarı-lacivertlilerin beklediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte tüm detaylar...

Giriş Tarihi:
Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

Fenerbahçe'de ocak ayında gerçekleştirilecek transfer çalışmaları kadar takımdan ayrılacak isimler de gündemdeki yerini koruyor.

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Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

Sarı-lacivertlilerde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenen katkıyı veremeyen Marco Asensio'nun geleceği belirsizliğini korurken İspanyol futbolcuya Real Betis'in talip olduğu öne sürüldü.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı bir performans ortaya koyamayan Marco Asensio'nun geçirdiği ameliyat sonrası yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalacağı belirtilmişti.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

30 yaşındaki futbolcunun uzun süre forma giyemeyecek olması, takımdan ayrılma ihtimalini de gündeme getirdi.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

İspanyol basınından ElGolDigital'de yer alan habere göre Real Betis, ara transfer döneminde Asensio'yu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasına girdi.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

Yeşil-beyazlı ekibin sportif direktörü Manu Fajardo'nun transfer gündemine aldığı yıldız futbolcu için ocak ayında girişimde bulunabileceği ifade edildi.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

FENERBAHÇE İLE SÖZLEŞMESİ

1 Eylül 2025'te Paris Saint-Germain'den 7 milyon euronun biraz üzerinde bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer olan Asensio, sarı-lacivertlilerle 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Anlaşmada bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

Dolayısıyla İspanyol futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Real Betis'in Fenerbahçe ile bonservis konusunda anlaşması gerekiyor.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

İSPANYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

Asensio'ya yakın kaynakların, futbolcunun kariyerine ülkesinde devam etmek istediğini aktardığı belirtiliyor.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

Daha önce Villarreal, Real Sociedad, Atletico Madrid ve Mallorca'nın da yıldız oyuncuyla ilgilendiği öne sürülmüştü.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

Öte yandan Asensio'nun yaz transfer döneminde eski kulübü Espanyol'a dönmek için anlaşmaya vardığı ancak transferin gerçekleşmediği iddia edilmişti.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 8 resmi karşılaşmada görev alan Asensio, 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

İrfan Can Kahveci'nin yükselen performansının da İspanyol yıldızın takımdaki geleceğini etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

Öte yandan Real Betis'in, Faslı yıldız Abde Ezzalzouli'nin 40 milyon euroluk muhtemel satışı sonrası kadrosuna 3-4 yeni isim beklemesi bekleniyor. İspanyol ekibin bu planı Marco Asensio'nun ayrılık ihtimalini güçlendiriyor.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ NE KADAR?

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösterilen Marco Asensio'nun olası transferinden Fenerbahçe'nin 8-10 milyon euro arasında bonservis geliri elde etmesinin beklendiği ifade ediliyor.

Marco Asensio'ya transfer kancası! İşte F.Bahçe'nin beklediği bonservis

İŞTE O HABER

ElGolDigital: Haziran 2028'e kadar Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunan Mallorcalı futbolcunun adı, Espanyol ile Cornella'ya dönmek için anlaşmaya varmasından beş ay sonra yeniden LaLiga ekipleriyle anılmaya başladı.

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