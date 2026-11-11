TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Danilo operasyonu!

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Botafogo forması giyen Danilo'yu gündemine aldı. Sambacı yıldız için ciddi girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilerin, Brezilya temsilcisine dev bir teklif yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)