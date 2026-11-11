TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'den Danilo operasyonu!
Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Botafogo forması giyen Danilo'yu gündemine aldı. Sambacı yıldız için ciddi girişimlerde bulunan sarı-lacivertlilerin, Brezilya temsilcisine dev bir teklif yaptığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Orta sahada yaşanan sıkıntılar sonrasında Fenerbahçe'de öncelik bu bölgeyi güçlendirmek.
Geçtiğimiz aydan itibaren orta saha oyuncusu bakan sarı-lacivertliler, alternatifli bir liste oluşturdu.
Bu liste teknik direktör Emre Belözoğlu'dan da onay aldı. Listenin başındaki ismin ise; Botafogo forması giyen Danilo olduğu ortaya çıktı.
Gelen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, menajerler aracılığıyla 25 yaşındaki oyuncu için ilk teması kurdu ve Brezilya ekibine 28 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
BİR GÖRÜŞME DAHA OLACAK
Ancak, Botafogo'nun bu teklife yanıtının 40 milyon euro olduğu belirtildi.
Brezilya basınından RTI Esporte'nin haberinde; Danilo'nun yeniden Avrupa'ya dönmek istemesinden dolayı bu teklife sıcak baktığı ve bu nedenle de Fenerbahçe'nin elinin güçlendiği vurgulandı.
Fotomaç'ın derlediği habere göre; sarı-lacivertlilerin, pazarlıklarını sürdürdüğü ve 30-32 milyon euro bandında bir bonservisle bu transferi tamamlamayı hedeflediği vurgulandı. Brezilya'daki haberlere göre; taraflar bu ay içinde resmi olarak masaya oturacak.
27 EKİM'DE SAKATLANDI
23 Ağustos'ta kas problemi yaşayan ve 7 gün sahalardan uzak kalan Danilo, 27 Ekim'de bir kez daha kas sakatlığı geçirdi.
Oyuncu o günden bu yana forma giyemiyor. Danilo'nun ay sonunda formasına kavuşması bekleniyor.
ZENİT'İ REDDETTİ
Rus ekibi Zenit, Danilo için Botafogo'yla irtibata geçti ve tam 40 milyon euro bonservis bedeli önerdi.
Ancak, 25 yaşındaki orta saha, Rus temsilcisinin bu teklifini "Daha rekabetçi bir ligde oynamak istiyorum" diyerek reddetti. Botafogo'nun F.Bahçe'den ilk etapta 40 milyon euro istemesinin sebebi Zenit.
KUPADAN SONRA DEĞERİ ARTTI
Carlo Ancelotti önderliğinde Brezilya Milli Takım kadrosuyla Dünya Kupası'nda yer alan Danilo'nun performansı beğeni kazandı. Danilo, İtalyan teknik adamın gözde isimlerinden biri konumunda...
23 MİLYON ÖDEDİLER
Futbola Jacuipense'de başlayan, ardından Cahazeiras altyapısına geçen ve buradan da Palmeiras U17 Takımı'na transfer olan Danilo, 2023'de Nottingham'a gitti.
Oyuncu, 2025 yaz transfer döneminde ise İngiliz ekibinden 23 milyon euroya Botafogo'ya geçti.