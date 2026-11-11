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Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin gündemine Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Lucas Hogsberg gelirken Emre Belözoğlu'nun transferde bu ismi öncelikli olarak istediği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ilk sınavına Arca Çorum FK karşısında çıkarken zorlu deplasmanda farklı kazanarak taraftara umut dağıttı.

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Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Şampiyonluk yarışına güçlü bir şekilde yeniden dahil olmak isteyen Fenerbahçe, ara transfer dönemine kadar zirve ile arasındaki farkı eritmek istiyor.

Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Sarı-lacivertliler, devre arasında yapacağı nokta atışı transferlerle ise sezonun 2. yarısına hazır başlamayı ve kayıpsız bir sürecin ardından mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Bu doğrultuda Emre Belözoğlu'nun ara transfer döneminde mevcut kadroya 3 yeni oyuncu transfer etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

46 yaşındaki çalıştırıcının öncelikli hedefi ise savunma hattına yapılacak takviye.

Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Sarı-lacivertli kulüp, özellikle hem stoper hem de sağ bek pozisyonlarında oynayabilecek bir savunma oyuncusu arıyor.

Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Fenerbahçe'de oluşturulan listede adaylar arasında en dikkat çeken isimlerden biri ise Fransa'dan geldi.

Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Sarı Kanarya, Strasbourg'da forma giyen 20 yaşındaki savunma oyuncusu Lucas Hogsberg'i gündemine aldı.

Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Ağustos 2025'te Ligue 1 ekibinin yolunu tutan Hogsberg, son iki sezondaki istikrarlı performansıyla dikkatleri üzerine çekti.

Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

BELÖZOĞLU ÖZELLİKLE İSTİYOR

Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun savunma hattına yapılması planlanan transferde genç Danimarkalıyı öncelikli hedef olarak belirlediği aktarıldı.

Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Hogsberg, bek pozisyonunda da görev alabilmesinden dolayı Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer isim olan Massire Sylla'yı gölgesinde bıraktı.

Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Potansiyeli ile gelecek vadeden oyuncunun Fransız ekibiyle 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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