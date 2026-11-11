Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu
Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin gündemine Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Lucas Hogsberg gelirken Emre Belözoğlu'nun transferde bu ismi öncelikli olarak istediği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...
İsmail Kartal'ın ardından teknik direktörlük görevine gelen Emre Belözoğlu, ilk sınavına Arca Çorum FK karşısında çıkarken zorlu deplasmanda farklı kazanarak taraftara umut dağıttı.