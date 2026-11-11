Fenerbahçe'den savunmaya Hogsberg hamlesi! Emre Belözoğlu'nun gözdesi belli oldu

Fenerbahçe, ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin gündemine Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki Danimarkalı savunmacı Lucas Hogsberg gelirken Emre Belözoğlu'nun transferde bu ismi öncelikli olarak istediği öne sürüldü. İşte ayrıntılar...