Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından teknik ekipte kalıp kalmayacağı tartışılan Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı. Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcuya sosyal medya hesabından yayımladığı duygusal mesajla veda etti.

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından teknik ekipte değişikliğe gidildi. İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörü olarak görev yapan ve Belözoğlu gelmeden önce takımı geçici olarak devralan Dirk Kuyt ile yollar ayrıldı.

Sarı-lacivertli kulüp, Hollandalı futbolcu ve teknik adam Dirk Kuyt'a yayımladığı mesajla veda etti.

Fenerbahçe'nin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Kuyt'ın kulüple olan geçmişine ve sarı-lacivertli renklere duyduğu bağlılığa vurgu yapıldı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teşekkürler Dirk Kuyt!

Sarı Lacivert hikayemiz yıllar önce başladı ve aramızdaki bağ hiç kopmadı.

Önce sahada, sonra kulübede bizimleydin. Çubuklu'ya duyduğun sevgi ve bağlılığınla hepimizin kalbinde özel bir yer edindin.

Bu renklere kattığın her şey için sana gönülden teşekkür ediyoruz.

Bugün sana veda ediyoruz ancak bu büyük ailedeki yerin hiç değişmeyecek. Çünkü bazı vedalar ayrılık değil, sonsuz bir bağın ifadesidir.

Yolun açık olsun Dirk!"



Emre Belözoğlu'nun kararına saygı duyduğunu belirten Dirk Kuyt ise sarı-lacivertlilere bu sözlerle veda etti:



"Fenerbahçe'deki yolculuğum şimdilik sona eriyor. Bu ailenin bir parçası olduğum her andan gerçekten keyif aldım"



Şimdi yeni teknik direktörümüz Emre Belözoğlu'na başarılar dileme zamanı. Her antrenörün kendi kararlarını verme ve kendisine ve kulübe en uygun olduğuna inandığı bir kadro oluşturma özgürlüğüne ihtiyacı olduğunu tamamen anlıyorum. Kararına saygı duyuyorum



Bu bir veda değil. Sadece tekrar görüşene kadar. Her zaman, her yerde, en büyük Fener"