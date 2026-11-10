Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Danilo transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Botafogo forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilere transfer ihtimaliyle ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi. İşte ayrıntılar...