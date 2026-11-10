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Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Danilo transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı. Botafogo forması giyen 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusunun sarı-lacivertlilere transfer ihtimaliyle ilgili dikkat çeken bir haber gündeme geldi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası Emre Belözoğlu'nun göreve getirilmesiyle birlikte yeni bir sayfa açtı.

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Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'a karşı tarihi bir zafer elde eden sarı-lacivertliler, Belözoğlu yönetiminde çıktığı ilk maçta Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup ederek rakiplerine gözdağı verdi.

Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Şampiyonluk umutlarının yeniden yeşerdiği Fenerbahçe'de gözler ocak ayına çevrildi.

Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Sarı-lacivertliler, ocak ayında yapacağı takviyelerle sezon sonunda şampiyonluk hasretine son vermek istiyor.

Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren yönetimin önceliklerinden biriyse orta saha transferi...

Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Fenerbahçe'de Matteo Guendouzi ve İsmail Yüksek'in sezon genelinde beklenen performansı verememesi sonrası orta saha transferi için çalışmalar hızlandı.

Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, rotasını Brezilya'ya çevirdi.

Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Brezilya basınından Jornal Cruzeiro de Sul'un haberine göre Fenerbahçe, ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek için Botafogo forması giyen Danilo'yu gündemine aldı.

Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Ancak Brezilya ekibinin yüksek bonservis beklentisi nedeniyle transfer görüşmelerinde henüz ilerleme sağlanamadı.

Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

40 MİLYON EURO İSTEDİLER

Haberde Botafogo'nun Danilo'nun transferi için 40 milyon Euro talep ettiği, Fenerbahçe'nin ise ara transfer dönemindeki yeni oyuncular için yaklaşık 30 milyon Euro'luk bütçeye sahip olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

Brezilyalı futbolcunun Botafogo ile sözleşmesinin Temmuz 2029'a kadar devam ettiği ve kontratında 200 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi bulunduğu aktarıldı.

Fenerbahçe'nin orta saha planını bozan gelişme! Danilo transferinde son durum

BIDON DA LİSTEDE

Sarı-lacivertlilerin yalnızca Danilo ile ilgilenmediği, Corinthians forması giyen Breno Bidon'u da takip ettiği ifade edildi.

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