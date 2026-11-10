Fenerbahçe Kulübü, Büyük Önder Atatürk'ü Dolmabahçe açıklarında andı

Fenerbahçe Kulübü, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88. yıl dönümünde Dolmabahçe Sarayı açıklarında düzenlediği anlamlı törenle andı. Saat 09.05'te sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunan sarı-lacivertliler, denize karanfiller bıraktı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Türk ve Fenerbahçe bayraklarının yanı sıra Atatürk portresi ile donatılan Fenerbahçe Vapuru, Kadıköy'deki Eminönü-Karaköy Şehir Hatları İskelesi'nden hareket ederek Dolmabahçe Sarayı'na doğru yol aldı.

Törende Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, sporcular, teknik ekipler, spor okulları temsilcileri, akademi, kurullar, Çocuk ve Gençlik Komitesi ile çalışanlar bu anlamlı yolculukta hazır bulundu.

Fenerbahçe Vapuru'nda saat 09.05'i gösterdiğinde Dolmabahçe Sarayı açıklarındaki siren sesleri eşliğinde yapılan saygı duruşunun ardından kırmızı karanfiller denize bırakıldı.

Anma programı boyunca Atatürk'ün sevdiği şarkılar seslendirilirken, katılımcılar günün anısına hazırlanan anı defterine duygu ve düşüncelerini yazarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e olan bağlılıklarını dile getirdi.

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, Büyük Önder Atatürk'ü saygıyla andıklarını belirterek "Bütün Fenerbahçe ailesi burada. Umuyorum ve diliyorum ki Fenerbahçe Spor Kulübü için tüm nesillere aktarılacak bir gelenek olsun. Ata'mız kalbimizde, her gün, her an aklımızda. Bir günde değil, her gün anıyoruz. İnşallah Fenerbahçe bu geleneği genç nesillere de aktarır. Fenerbahçe Spor Kulübünün en önemli özelliklerinden biri Atatürk'ün işaret ettiği yolda yürümesi. Yeni üyelerimizin, eski üyelerimizin çocuklarıyla, aileleriyle burada olması o yürüyüşün devam ettiğini gösteriyor. İlelebet inşallah Atatürk'ün eseri hem Türkiye Cumhuriyeti payidar olur hem Fenerbahçe payidar olur." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için özellikle Fenerbahçeliler için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yeri apayrı. Dolayısıyla kendisini ve silah arkadaşlarını rahmetle, minnetle ve şükranla anıyoruz. Ülkemizin kurucusu olmasının yanı sıra Kurtuluş Savaşı'nı kazanan, bizlere özgürlüğümüzü veren, inkılapları gerçekleştiren, Türkiye Cumhuriyeti'ni bugünkü şekline sokan kişi. Güzel bir söz var, Fenerbahçeliler olarak sürekli tekrar ediyoruz; 'Atatürk'ün hangi takımlı olduğu değil, kimin onun yolundan gittiği önemli' diye. Fenerbahçelilik ruhunda zaten 'Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk' düşüncesi var. Burada olmaktan dolayı mutluyuz. Daha önce oğlumla, eşimle katılmıştım. Buraya aileleriyle birlikte tüm Fenerbahçelileri bekliyoruz. Çocuklarınıza Fenerbahçeliliği ve Atatürk ruhunu yaşatabilmeniz için çok güzel bir etkinlik. Ben daha önce birkaç kez ailemle birlikte katılmıştım. Böyle bir fırsatı Fenerbahçeliler ileride değerlendirebilir."