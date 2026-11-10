Aziz Yıldırım'dan Dirk Kuyt'a sürpriz teklif! Fenerbahçe'deki yeni görevi...
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlüğe getirilmesinin ardından Dirk Kuyt'ın geleceği merak konusu oldu. Başkan Aziz Yıldırım'ın, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası takımı çalıştıran Hollandalı antrenöre yaptığı teklifin detayları ortaya çıktı...
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçici olarak Dirk Kuyt getirilmişti.
Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından Göztepe ve Liverpool maçlarında takımın başına görev yapan Hollandalı çalıştırıcının kulüpteki geleceği merak konusu oldu.
Kuyt, Liverpool maçı sonrası Emre Belözoğlu'nun teknik direktörlük görevine getirilmesinin ardından takımda kalma ihtimaliyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"BAŞKAN VE KULÜP İSTERSE KALMAK İSTİYORUM"
Dirk Kuyt konuyla ilgili, "Uzun süre boyunca beraber oynadık ve arkadaşlığımızı sürdürdük. Benim işim tamamen bu maça odaklanmaktı. Tamamıyla kendi görevimi yerine getirdim. Emre ile görüştük ve takıma şans diledi. Burada olmaktan ötürü çok mutluyum. Başkan bu harika fırsatı bana verdi. Başkan ve kulüp isterse burada durmak istiyorum. Hafta sonunda yine önemli bir maça çıkacağız ve ona hazırlanmak istiyoruz. Fenerbahçe buradan sonra yukarıya doğru ilerleyecek" ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da kendisi için düzenlenen imza töreninde Dirk Kuyt'ın geleceğine ilişkin konuştu.
Belözoğlu, "Kuyt hocayla ilgili bir değerlendirme süreci var. Kulübümüz bu konuda açıklama yapacaktır. Durumu değerlendirme içindeyiz. Ekibim içindeki isimleri en yakın zamanda kulübümüz açıklayacak ama 12-13 kişilik bir ekibimiz olacak." dedi.
Öte yandan A Spor kaynaklı haberde; Dirk Kuyt'ın Emre Belözoğlu'nun ekibinde yer almayacağı aktarıldı.
Hollandalı antrenörün sarı-lacivertli kulüpteki yeni göreviyle ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Liverpool karşısında alınan 3-2'lik galibiyette takımın başında bulunan Dirk Kuyt'ın kulüpte kalmasını istiyor.
KUYT ALTYAPIYA
Akşam'ın haberine göre, altyapıda Chris Van Puyvelde ile yeni bir yapılanmaya gitmeyi planlayan Yıldırım, Hollandalı teknik adamdan Fenerbahçe bünyesinde görev almaya devam etmesini talep etti.
Aziz Yıldırım'ın, Kuyt'ın tecrübesinden altyapıda yararlanmayı ve genç futbolcuların gelişimine katkı sağlamasını hedeflediği öğrenildi.