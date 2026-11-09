Spor yazarlarından Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı yorumları: Lig Fenerbahçe için yeni başlıyor!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından 5-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Fenerbahçe'nin oyununu ve kazandığı zaferi değerlendirdi.
HAKKI YALÇIN - YENİ ZAMAN YOLCUSU
Çorum'da gördük ki, Fenerbahçe eski yanlışları terk etmiş yeni zaman yolcusu. Galibiyeti zihninde kotarmış bir takımın estetik golleri de erken geldi. Belki galibiyete olan zaafını, futbola olan tutkusundan üstün tuttu ama bazen böyle planlı ve akıllı kazanmak gerekiyor. Bir takımın kazanmak düşüncesi güçlüyse zaten farklı kazanıyor. Büyüklüğü harekete geçiren ruh böyle oluyor.
Düşündüm de Fenerbahçe için lig yeni başlıyor.
Greenwood kulaklarını çektirecek biri değil ama iki maçtır gönülsüz halinden uzaklaştıysa bir sebebi var. Ya aşka geldi ya da meslek onurunun gerektirdiği kıvama geldi.
Artık kendi değerinin farkında.
Sahada rakiplerinden birkaç saniye önce düşünüyor, hareket ediyor ve noktayı koyuyor. Özellikle attığı ilk gol muhteşemdi. Her ne kadar oyundan erken alındıysa da maç boyu "artık koşarken yorulmuyorum" mesajını verdi. Böyle bir değişime 'sorumluk duygusuna ne kadar yaklaşırsan, biriken borcundan o kadar uzaklaşırsın' diyoruz.