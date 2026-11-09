Spor yazarlarından Arca Çorum FK-Fenerbahçe maçı yorumları: Lig Fenerbahçe için yeni başlıyor!

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK deplasmanına konuk oldu. Sarı-lacivertliler, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçından 5-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç gazetesi yazarları, Fenerbahçe'nin oyununu ve kazandığı zaferi değerlendirdi.