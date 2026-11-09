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Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri: Tek olumsuz görüntü...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı.Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin bu galibiyetini değerlendirirken Fenerbahçeli yıldız isme de bir eleştiride bulundu.

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Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri: Tek olumsuz görüntü...

ÖMER ÜRÜNDÜL - BELÖZOĞLU İLE HIRS VE MÜCADELE GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe, zorlu Çorum deplasmanında farklı bir skor ile 3 puanı elde etti. Takımın geneline baktığım zaman futbolcular; hırslıydı, mücadeleciydi.

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Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri: Tek olumsuz görüntü...

Ama bu büyük farkı getiren başka etkenler vardı… Birincisi gollerden ilk dördünün mükemmel oluşu. Beşincinin de çok iyi bir organize atak sonucu gelmesiydi…

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri: Tek olumsuz görüntü...

İrfan Can ve Greenwood başarılı performansları ve birbirinden güzel golleri ile öne çıktılar. Emre Belözoğlu'nun Kante yerine ilk 11'de tercih ettiği İsmail, yine çok başarılıydı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri: Tek olumsuz görüntü...

Tabii tek olumsuz görüntü Lukaku'daydı. Zamanın büyük santrforu ne yazık ki biraz olsun güçlenemiyor. Vedat Muriç girdikten sonra Fenerbahçe'nin şu an için gerçek santrforu olduğunu bir kere daha belgeledi.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri: Tek olumsuz görüntü...

Emre Belözoğlu ikinci yarıda iki farklı skor avantajı varken rakibin baskısı ile sıkıntıya giren oyunda fazla beklemeden iki doğru değişikliğe gitti. Tabii bir şans da günün başarılı ismi İrfan Can'ın çıkmadan az önce ikinci golü atmasıydı.

Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri: Tek olumsuz görüntü...

Gelelim Emre Belözoğlu'nun üstünde durması gerekenlere... İlk yarı berabere giderken rakibin çok net pozisyonunu Ederson kurtardı. Ardından yine ilk devrede iki duran topta Çorum'un stoperi Smolcic, çok net iki kafa vuruşunda çerçeveyi bulamadı.

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