Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri: Tek olumsuz görüntü...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı.Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin bu galibiyetini değerlendirirken Fenerbahçeli yıldız isme de bir eleştiride bulundu.