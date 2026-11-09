Ömer Üründül'den Fenerbahçeli yıldıza eleştiri: Tek olumsuz görüntü...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup ederek dikkat çeken bir galibiyete imza attı.Sabah gazetesi yazarı Ömer Üründül, sarı-lacivertlilerin bu galibiyetini değerlendirirken Fenerbahçeli yıldız isme de bir eleştiride bulundu.
ÖMER ÜRÜNDÜL - BELÖZOĞLU İLE HIRS VE MÜCADELE GERİ DÖNDÜ
Fenerbahçe, zorlu Çorum deplasmanında farklı bir skor ile 3 puanı elde etti. Takımın geneline baktığım zaman futbolcular; hırslıydı, mücadeleciydi.
Ama bu büyük farkı getiren başka etkenler vardı… Birincisi gollerden ilk dördünün mükemmel oluşu. Beşincinin de çok iyi bir organize atak sonucu gelmesiydi…