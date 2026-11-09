Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Fenerbahçe transfer haberleri | Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Fenerbahçeli yıldız için, 3 Premier Lig devinin devrede olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin 30 milyon euroluk bonservis beklentisinin de bu kulüpler tarafından ocak ayındaki transfer döneminde karşılanabileceği belirtildi. İşte detaylar...