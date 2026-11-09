Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor
Fenerbahçe transfer haberleri | Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Fenerbahçeli yıldız için, 3 Premier Lig devinin devrede olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin 30 milyon euroluk bonservis beklentisinin de bu kulüpler tarafından ocak ayındaki transfer döneminde karşılanabileceği belirtildi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi:
Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Fenerbahçeli isim, devre arası transfer döneminin gözdesi olmaya hazırlanıyor.
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için İngiltere'den 3 önemli kulübün harekete geçtiği öne sürüldü.