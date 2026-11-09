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Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Fenerbahçe transfer haberleri | Gösterdiği performansla Avrupa kulüplerini peşine takan Fenerbahçeli yıldız için, 3 Premier Lig devinin devrede olduğu öğrenildi. Fenerbahçe'nin 30 milyon euroluk bonservis beklentisinin de bu kulüpler tarafından ocak ayındaki transfer döneminde karşılanabileceği belirtildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
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Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Şampiyonlar Ligi'nde sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken Fenerbahçeli isim, devre arası transfer döneminin gözdesi olmaya hazırlanıyor.

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Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu için İngiltere'den 3 önemli kulübün harekete geçtiği öne sürüldü.

Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Premier Lig ekiplerinin ocak ayında resmi girişimlerde bulunabileceği belirtilirken, Fenerbahçe'nin bonservis beklentisi de belli oldu.

Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

O İSİM ARCHIE BROWN

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Archie Brown, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla büyük kulüpleri peşine taktı.

Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

CHELSEA, MANCHESTER UNITED, LIVERPOOL...

Sol bek rotasyonu için alternatifleri değerlendiren Chelsea, Manchester United ve Liverpool'un, Fenerbahçeli oyuncuyu transfer listesine eklediği ifade edildi.

Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

FENERBAHÇE KOLAY BIRAKMAYACAK

Sarı-lacivertlilerin ise yıldız futbolcuyu kolay kolay bırakmak istemediği belirtildi.

Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

30 MİLYON EURO

Haberde, Fenerbahçe'nin 30 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

TEKLİFİ KARŞILAYABİLİRLER

Premier Lig ekiplerinin bu seviyedeki bir bonservis bedelini karşılayabilecek ekonomik güce sahip olduğu kaydedildi.

Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

FENERBAHÇE 8 MİLYON EUROYA KADROSUNA KATMIŞTI

Fenerbahçe, 2025 yazında Gent'ten yaklaşık 8 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Archie Brown'dan kısa sürede önemli verim aldı.

Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

54 MAÇTA 17 GOL KATKISI

24 yaşındaki İngiliz sol bek, tüm kulvarlarda çıktığı 54 karşılaşmada 17 gol ve asist katkısı sağladı.

Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

NOTTINGHAM FOREST DA İSTEMİŞTİ

Yaz transfer döneminde Nottingham Forest'ın da kadrosuna katmak istediği Brown, sarı-lacivertlilerin girişimlere rağmen takımda tuttuğu isimlerden biri oldu.

Devre arasında 30 milyon euroluk teklif! 3 Premier Lig devi Fenerbahçeli yıldızı istiyor

Derby County altyapısından yetişen ve kariyerinde Lausanne-Sport ile Gent formalarını da giyen Brown'ın Premier Lig'de oynama fikrine sıcak baktığı daha önce gündeme gelmişti.

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