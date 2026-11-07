Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11'inci haftasında 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da deplasmanda oynayacağı Arca Çorum FK maçının hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Öte yandan sarı-lacivertli ekibin Arca Çorum FK kafilesi de belli oldu. Kafilede şu isimler yer aldı:

"Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Nelson Semedo, Ognjen Mimovic, Milan Skriniar, Yiğit Efe Demir, Kojo Peprah Oppong, Levent Mercan, Mert Müldür, N'Golo Kante, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku, Vedat Muriqi."