Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK deplasmanında üç puan mücadelesi verecek. Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u mağlup eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Emre Belözoğlu, yeniden takımın başında sahaya çıkacak. İşte karşılaşmanın tarihi, başlama saati, yayın bilgileri ve takımlardaki son durum...

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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Ligde istediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool karşısında elde ettiği 3-2'lik galibiyetin ardından bu kez Süper Lig'de çıkış yakalamayı amaçlıyor. Teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, 5,5 yıl sonra yeniden Fenerbahçe'nin başında ilk maçına çıkacak. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde futbolseverler, maçın başlama saatini ve yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki Arca Çorum FK-Fenerbahçe mücadelesi, 8 Kasım Pazar günü oynanacak. Çorum Şehir Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşmanın başlama saati 16.00 olarak açıklandı. Mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek.

ÇORUM FK-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Arca Çorum FK ile Fenerbahçe arasındaki mücadele beIN SPORTS 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN FENERBAHÇE'DEKİ İLK MAÇI

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi. Sarı-lacivertli kulüp, 3 Kasım'da yaptığı KAP açıklamasında Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını kamuoyuna duyurdu. Daha önce 2020-2021 sezonunda Fenerbahçe'yi çalıştıran Belözoğlu, yaklaşık 5,5 yıllık aranın ardından yeniden takımın başına geçti.

Tecrübeli teknik adamın Çorum FK karşısında sahaya çıkaracağı kadro ve tercih edeceği oyun planı merakla bekleniyor. Belözoğlu, yeni dönemindeki ilk sınavında deplasmanda galibiyet arayacak.

FENERBAHÇE'NİN ÇORUM FK MAÇI KAMP KADROSU

Fenerbahçe'de karşılaşma öncesinde kamp kadrosu duyuruldu. Sarı-lacivertli ekipte Archie Brown, Marco Asensio ve Nathan Aké kafilede bulunmuyor.

Archie Brown kart cezası nedeniyle kadroya alınmazken Nathan Aké ve Marco Asensio sakatlıkları sebebiyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda Ederson Moraes, Mert Günok, Nelson Semedo, Milan Skriniar, N'Golo Kanté, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi gibi isimler yer alıyor.

FENERBAHÇE VE ÇORUM FK'NİN PUAN DURUMU

Arca Çorum FK ile Fenerbahçe, 11. hafta öncesinde puan tablosunda aynı puana sahip. İki ekip de 10 maçta beş galibiyet, bir beraberlik ve dört mağlubiyet elde ederek 16 puana ulaştı.

Fenerbahçe averajla yedinci sırada yer alırken Çorum temsilcisi sekizinci sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip, taraftarı önünde kazanarak rakibini geride bırakmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise deplasmanda alacağı üç puanla üst sıralara yaklaşmak istiyor.

FENERBAHÇE LIVERPOOL KARŞISINDA KAZANDI

Sarı-lacivertli takım, Çorum FK karşılaşması öncesinde Avrupa'da önemli bir galibiyet elde etti. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u konuk eden Fenerbahçe, sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.