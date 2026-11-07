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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ilk veda ortaya çıktı! Emre Belözoğlu sonrası yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun gelmesinin ardından ayrılacak ilk futbolcu netleşti. Sarı-lacivertlilerin ara transfer döneminde o isimle vedalaşacağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ilk veda ortaya çıktı! Emre Belözoğlu sonrası yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından kadro yapılanmasıyla ilgili gelişmeler yaşanmaya başladı.

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TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ilk veda ortaya çıktı! Emre Belözoğlu sonrası yollar ayrılıyor

Kadronun mevcut durumunu değerlendiren genç teknik adamın, gelecek planlamasında yer almayan futbolcularla yolların ayrılmasına sıcak baktığı öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ilk veda ortaya çıktı! Emre Belözoğlu sonrası yollar ayrılıyor

Yeni teknik adamın takımda düşünmediği isimlerle yolların ayrılmasına yönelik adımlar atması beklenirken, sarı-lacivertli ekipte takımdan ayrılması gündeme gelen ilk futbolcunun Ognjen Mimovic olduğu iddia edildi.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ilk veda ortaya çıktı! Emre Belözoğlu sonrası yollar ayrılıyor

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli takımda ara transfer döneminde ayrılığı gündeme gelecek ilk isim Sırp sağ bek Ognjen Mimovic oldu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ilk veda ortaya çıktı! Emre Belözoğlu sonrası yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'de daha önce görev yapan teknik direktörlerin de forma şansı vermediği 22 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ilk veda ortaya çıktı! Emre Belözoğlu sonrası yollar ayrılıyor

Fenerbahçe'ye büyük beklentilerle transfer edilmişti

Ognjen Mimovic, 2025 yılının ocak ayında Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ilk veda ortaya çıktı! Emre Belözoğlu sonrası yollar ayrılıyor

Sarı-lacivertliler, genç sağ bek için yaklaşık 6,7 milyon euro bonservis bedeli öderken oyuncuyla 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalamıştı.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ilk veda ortaya çıktı! Emre Belözoğlu sonrası yollar ayrılıyor

Kızılyıldız formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Mimovic, özellikle savunmadaki enerjisi ve hücuma verdiği destekle gelecek vadeden isimler arasında gösteriliyordu.

TRANSFER HABERİ: Fenerbahçe'de ilk veda ortaya çıktı! Emre Belözoğlu sonrası yollar ayrılıyor

Fenerbahçe kariyerinde henüz resmi maç yok

Kariyerinin önemli bir bölümünü Kızılyıldız'da geçiren Mimovic, Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana sarı-lacivertli formayla hiçbir resmi karşılaşmada görev alamadı.

#Sırbistan #Kızılyıldız #Fenerbahçe #Ognjen Mimovic
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