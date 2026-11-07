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Fenerbahçe Arca Çorum FK maçı kafilesini açıkladı! 3 isim yok

Fenerbahçe, Arca Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

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Fenerbahçe Arca Çorum FK maçı kafilesini açıkladı! 3 isim yok

Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, Arca Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'nin açıkladığı kafilede Archie Brown, Nathan Ake ve Marco Asensio yer almadı.

İŞTE F.BAHÇE'NİN KAMP KADROSU

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