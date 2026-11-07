Fenerbahçe Arca Çorum FK maçı kafilesini açıkladı! 3 isim yok
Fenerbahçe, Arca Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacağı mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Trendyol Süper Lig'in 11'inci haftasında Fenerbahçe, Arca Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Sarı-lacivertliler mücadelenin kamp kadrosunu açıkladı. Fenerbahçe'nin açıkladığı kafilede Archie Brown, Nathan Ake ve Marco Asensio yer almadı.
İŞTE F.BAHÇE'NİN KAMP KADROSU
📋 A. Çorum FK maçı kamp kadromuz. #ÇFKvFB https://t.co/zeKNefmcbu— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 7, 2026