Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu etkisi! İşte Liverpool maçı öncesi takımla yaptığı konuşma
Fenerbahçe'de Liverpool zaferinin perde arkasından Emre Belözoğlu'nun futbolcularına yaptığı çarpıcı konuşma çıktı. Karşılaşma öncesinde Samandıra'ya bir ziyaret gerçekleştiren oyuncular ve teknik ekiple görüşen Belözoğlu'nun sözleri galibiyette önemli rol oynadı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool'u 3-2 mağlup ederek kötü günlere son veren Fenerbahçe'de, galibiyetin perde arkasındaki detaylar ortaya çıktı.