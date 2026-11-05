Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyeti elde etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)