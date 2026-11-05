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Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Liverpool'u 3-2 mağlup ederek bu sezon Devler Ligi'ndeki ilk galibiyeti elde etti. Sabah Gazetesi yazarı Bülent Timurlenk çarpıcı ifadelerle değerlendirdi. İşte o sözler... (FB spor haberi)

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Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. Hafta mücadelesinde Temsilcimiz Fenerbahçe, Liverpool'u konuk etti.

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Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Karşılaşmayı 3-2 kazanan sarı-lacivertliler tarihi bir zafere imza attı.

Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Maçın ardından Bülent Timurlenk değerlendirmelerde bulundu. İşte Bülent Timurlenk'in Fenerbahçe-Liverpool maçı yorumları.

Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Prag'dan son dakikada gol yiyip taraftarın tribünde buz kesiyor, derbide mücadeleden uzak mağlubiyetle evinin yolunu tutuyorsan, Göztepe sınavını da kaybediyorsan, Liverpool karşısına çıkan hocan vedaya hazırlanırken yeni teknik direktörün tribündeyse, yapacağın tek şey var; bonservisine kaç para ödendi, yılda kaç para kazanıyorsun, bütün bunların hiçbir önemi yok.

Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Liverpool rotasyonlu kadroyla çıkmış, kazanırsa tarihe Fenerbahçe kazandı ama Liverpool da ideal 11 ile sahada değil diye geçmeyecek.

Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Fenerbahçe formasının ağırlığını hisseden bir takım vardı sahada… İki kez geriye düşmelerine rağmen kazandılar.

Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Bu skor iki şeyi ifade ediyor. Birincisi, Emre Belözoğlu koltuğa oturunca bir diriliş karşılaşması, ikincisi kalan 4 maçta eldeki 5 puanı nasıl 10 puanın üzerine taşırız hesabı.

Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Ön tarafta atletizmi problemli Lukaku, Grenwood, İrfan üçlüsüyle, orta sahada önündekileri besleyecek bir beyinden yoksun üçlüyle sahaya çıkan Fenerbahçe oyun bozan bir futbol ortaya koydu.

Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Temaslı oynadılar, Liverpool'a alan bırakmadılar. Premier Lig'de tek galibiyeti olan İngilizler'in efsane kulübü M.United önceki gece Roma karşısında 2-1 mağluptu.

Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Bir önceki maçında bir başka İtalyan Como deplasmanında kalesinde 4 gol görmüş, artık hocası gider maçına çıkmıştı. Tabelayı çevirdiler... 3-2 kazandıklarında bütün sıkıntıları ortadan kaldırmadılar.

Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Fenerbahçe'nin de dün geceki galibiyetinde taraftarın hissettiği ile M.United taraftarının Old Trafford'daki hisleri muhtemelen aynıdır.

Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Futbolda kimse yolunda gitmeyen bir şeyi ağdalı bir cümleyle değiştiremez.

Bülent Timürlenk'ten maç sonu Fenerbahçe sözleri: Formanın ağırlığını hisseden bir takım vardı

Bazen üç kişinin arasından Vedat'ın kafasıyla çok şeyin değiştirmesini izlersin. Dün gece bunu izledik.

#FB Spor Haberi #Sabah Gazetesi #Liverpool #UEFA Şampiyonlar Ligi #Emre Belözoğlu #Göztepe
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