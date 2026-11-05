Spor yazarlarından flaş Fenerbahçe-Liverpool maçı değerlendirmesi!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe sahasında Liverpool'u ağırladı. Sarı-lacivertli ekip, büyük heyecana sahne olan mücadelede İngiliz devini 3-2 mağlup ederek etti. Fotomaç Gazetesi yazarları Fenerbahçe'nin aldığı tarihi galibiyeti değerlendirdi. İşte detaylar... | FENERBAHÇE HABERLERİ