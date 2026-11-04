Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu Samandıra'ya gidiyor!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu Samandıra tesislerine gidiyor. İşte detaylar...

Fenerbahçe'nin teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varıldığını açıklamıştı. A Spor Muhabiri Erdem Akbaş'ın aktardığı bilgiye göre Emre Belözoğlu Liverpool maçı öncesi takımla bir araya gelmek adına Samandıra'ya gidiyor.

Emre Belözoğlu'nun Liverpool maçına çıkması için tüm prosedürler tamamlandığı belirtilirken karşılaşmada takımın başında çıkıp çıkmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.