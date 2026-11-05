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F.Bahçe Emre Belözoğlu için imza töreni düzenleyecek!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için 6 Kasım Cuma günü imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.

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F.Bahçe Emre Belözoğlu için imza töreni düzenleyecek!

Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,

İmza Töreni Hakkında Bilgilendirme

Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.

Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.

Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri kullanıldı.

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