F.Bahçe Emre Belözoğlu için imza töreni düzenleyecek!
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için 6 Kasım Cuma günü imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.
Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu için 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da imza töreni düzenleyeceğini açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada,
İmza Töreni Hakkında Bilgilendirme
Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız.
Fenerbahçe Spor Kulübü" ifadeleri kullanıldı.
İmza Töreni Hakkında Bilgilendirme Teknik Direktörümüz Emre Belözoğlu'nun imza töreni, 6 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde gerçekleştirilecektir. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız. Fenerbahçe Spor Kulübü— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 5, 2026