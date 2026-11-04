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Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından bir flaş gelişme daha yaşandı. Başkan Aziz Yıldırım'ın, sarı-lacivertlilerin efsane ismini kulüp bünyesinde göreve getireceği aktarıldı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Fenerbahçe'de, İsmail Kartal ile yolların ayrılmasının ardından teknik direktörlük görevine Emre Belözoğlu getirildi.

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Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sarı-lacivertli kulüpten KAP'a yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı teknik direktörlüğü için Sayın Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kulübün internet sitesinden yapılan duyuruda ise "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak…"

Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

"Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçe'mizin teknik direktörü olarak 'Çubuklu'nun başarısı için görev başında."

Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

"Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu." ifadelerine yer verildi.

Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

46 yaşındaki teknik adam, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk kariyerinde 6 kupa kazanan Belözoğlu, daha sonra sportif direktörlük ve teknik adamlık da yaptı.

Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

AZİZ YILDIRIM'DAN FLAŞ HAMLE!

Öte yandan yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu'nun ekibini de kaliteli isimlerle güçlendirmek isteyen Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım düğmeye bastı.

Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sabah'ta yer alan habere göre; Yıldırım'ın, eski efsane kalecileri Volkan Demirel'i kulüp bünyesinde istediği aktarıldı.

Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Teknik direktör olarak en son Gençlerbirliği'ni çalıştıran 45 yaşındaki hocanın, futbol yapılanmasında önemli bir rol almasının planlandığı öğrenildi.

Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü Oğuz Çetin ile yolların ayrılacağı ve Demirel'in de onun yerine göreve getirileceği iddia edildi.

Aziz Yıldırım'dan bir flaş hamle daha! Efsane isim Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Demirel, 2002-2019 yılları arasında başka hiçbir takıma gitmeden Fenerbahçe kalesini korumuştu.

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