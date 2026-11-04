Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...
Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu getirildi. 46 yaşındaki ismin, sarı-lacivertli kulübe imzasının perde arkası ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın vedasının ardından Sergio Conceiçao ile görüşmeler ileri boyuta gelmişti.
Portekizli teknik adam, anlaşma sağlanmasının ardından menajeri Jorge Mendes'in de yönlendirmesiyle fırsatçılık yaptı ve 7 milyon Euro'luk ücreti 8 milyon Euro'ya yükseltti.
Bu sebeple sarı-lacivertli yönetim masadan kalktı. Ardından rota Emre Belözoğlu'na döndü.
Sarı-lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçe'mizin teknik direktörü olarak 'Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu." ifadelerine yer verildi.
Öte yandan sarı-lacivertlilerin Emre Belözoğlu hamlesinin detayları ortaya çıktı.
Fenerbahçe'de daha önce futbolculuk, sportif direktörlük ve geçici teknik direktörlük yapan 46 yaşındaki hocayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arayarak ikna etti.
"FENERBAHÇE'NİN SANA İHTİYACI VAR"
Sabah'ın haberine göre Yıldırım'ın, "Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Bu takımı ayağı kaldıracağına inanıyorum" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.
Ardından sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Kasımpaşa ile temas kurdu.
Lacivert-beyazlı kulüp de anlayışla karşıladı ve Belözoğlu için onay çıktı.
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu için Kasımpaşa'ya bir tazminat ödenmeyecek.
46 yaşındaki teknik adam, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.
Sarı-lacivertli kulüpte futbolculuk kariyerinde 6 kupa kazanan Belözoğlu, daha sonra sportif direktörlük ve teknik adamlık da yaptı.
Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'deki ilk teknik direktörlük döneminde 10 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.