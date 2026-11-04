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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de, İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasının ardından teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu getirildi. 46 yaşındaki ismin, sarı-lacivertli kulübe imzasının perde arkası ise ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

Giriş Tarihi:
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın vedasının ardından Sergio Conceiçao ile görüşmeler ileri boyuta gelmişti.

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Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

Portekizli teknik adam, anlaşma sağlanmasının ardından menajeri Jorge Mendes'in de yönlendirmesiyle fırsatçılık yaptı ve 7 milyon Euro'luk ücreti 8 milyon Euro'ya yükseltti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

Bu sebeple sarı-lacivertli yönetim masadan kalktı. Ardından rota Emre Belözoğlu'na döndü.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

Sarı-lacivertliler, 46 yaşındaki teknik adamla 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Çubuklu için ter dökmek, bu arma uğruna mücadele etmek, zor zamanlarda dimdik ayakta durmak… Bu renklere hizmet etmek, yürekten gelen ve yıllar geçse de eksilmeyen bir aidiyettir. Futbolcu olarak sahada, teknik direktör olarak saha kenarında bu büyük camianın bir parçası olan Emre Belözoğlu, şimdi Fenerbahçe'mizin teknik direktörü olarak 'Çubuklu'nun başarısı için görev başında. Bu armayı taşımak bir gurur. Ona hizmet etmek bir sorumluluktur. Yuvana hoş geldin Emre Belözoğlu." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

Öte yandan sarı-lacivertlilerin Emre Belözoğlu hamlesinin detayları ortaya çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe'de daha önce futbolculuk, sportif direktörlük ve geçici teknik direktörlük yapan 46 yaşındaki hocayı Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım arayarak ikna etti.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

"FENERBAHÇE'NİN SANA İHTİYACI VAR"

Sabah'ın haberine göre Yıldırım'ın, "Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var. Bu takımı ayağı kaldıracağına inanıyorum" sözlerini sarf ettiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

Ardından sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli teknik adamın çalıştırdığı Kasımpaşa ile temas kurdu.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

Lacivert-beyazlı kulüp de anlayışla karşıladı ve Belözoğlu için onay çıktı.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu için Kasımpaşa'ya bir tazminat ödenmeyecek.

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu gerçeği ortaya çıktı! Meğer Aziz Yıldırım...

46 yaşındaki teknik adam, bu sezon 10 haftası geride kalan Süper Lig'de Kasımpaşa ile 17 puan topladı ve 5. sırada yer aldı.

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