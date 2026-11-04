UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk edecek. Futbolseverler, Fenerbahçe-Liverpool maçının hangi kanalda yayınlanacağını ve şifresiz olup olmadığını araştırıyor. Chobani Stadı'nda oynanacak dev mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz yayınlanacak. İşte Fenerbahçe-Liverpool maçı canlı izleme bilgileri...

Fenerbahçe-Liverpool maçını takip etmek için tıklayınız...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 4. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İngiltere'nin güçlü ekiplerinden Liverpool'u ağırlayacak. Kritik mücadele öncesinde futbolseverler, "Fenerbahçe maçı hangi kanalda?", "Fenerbahçe-Liverpool maçı şifresiz mi?" ve "Fenerbahçe Liverpool canlı izle" sorularına yanıt arıyor.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Liverpool karşılaşması, 4 Kasım 2026 Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadeleyi televizyonlarından takip etmek isteyen futbolseverler TRT 1 yayınını açabilecek.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe-Liverpool maçı TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Oppong, Skriniar, Brown, İsmail, Guendouzi, Kante, İrfan Can, Greenwood, Lukaku.

Liverpool: Alisson, Gomez, Van Dijk, Jacquet, Szoboszlai, Mac Alisster, Tsimikas, Munoz, Barcola, Nyoni, Ngumoha.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL CANLI İZLE | TRT 1 CANLI YAYIN EKRANI

Fenerbahçe-Liverpool maçını internetten canlı izlemek isteyenler, TRT 1'in resmî internet sitesindeki canlı yayın ekranını kullanabilir.

TRT 1 canlı izle: https://www.trt1.com.tr/canli-izle

Fenerbahçe-Liverpool maçının TRT 1 yayın bilgisi: https://www.trt1.com.tr/tv/haber-spor/fenerbahce-liverpool-or-uefa-sampiyonlar-ligi-grup-maclari

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Mücadelede Fransız hakem Clément Turpin görev yapacak. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ve Benjamin Pages üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olacak.

FENERBAHÇE-LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ SON DURUM

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı ilk üç karşılaşmada 2 puan topladı. Sarı-lacivertliler, Roma ile 1-1 berabere kaldıktan sonra Aston Villa'ya 6-0 mağlup oldu. Slavia Prag deplasmanında ise 2-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

Liverpool ise ilk üç haftada aldığı sonuçlarla dikkat çekti. İngiliz temsilcisi, üç karşılaşmadan 9 puan çıkardı. Fenerbahçe, taraftarı önünde güçlü rakibini mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk galibiyetini almak istiyor.