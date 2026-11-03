İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli hoca Sergio Conceiçao'dan vazgeçen sarı lacivertliler, Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası teknik direktör arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de sıcak bir gelişme yaşandı.

Portekizli hoca Sergio Conceiçao'dan vazgeçen sarı lacivertliler, Kasımpaşa teknik direktörü Emre Belözoğlu ile anlaşmaya vardı.

Fenerbahçeli idarecilerin, 46 yaşındaki isimle el sıkıştığı belirtildi.

A Spor muhabiri Erdem Akbaş'ın verdiği bilgiye göre; sarı lacivertlilerde, Sergio Conceiçao transferi iptal oldu. Bugün İstanbul'a gelmesi planlanan Portekizli hocanın ekstra taleplerde bulunduğu kaydedildi.

Conceiçao'nun yıllık ücretle alakalı belli bir noktaya bir türlü inmediği hatta bu rakamı yükseltmeye çalıştığı ifade edildi.

Bu gelişme sonrası Fenerbahçe'de 3-4 tane önemli yöneticinin, Emre Belözoğlu'nu ısrarlı bir şekilde istediği ve yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlandığı vurgulandı.